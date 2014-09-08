На боці української армії воюють чеченці з Європи – ЗМІ

Про це повідомляє Українська правда з посиланням австрійське видання Die Presse.

За даними видання, серед таких бійців є як громадяни Австрії, так і чеченці зі статусом біженця.

"Півтора місяці тому мене відшукали земляки і повідомили про свій намір. Частина з них вже поїхали в Україну. Ще через три тижні – знову", – повідомив сайту Магомет Шамаєв, колишній шеф чеченського спецназу і авторитет певної частини чеченської громади.

Die Presse уточнює, що Шамаєв також протягом років був важливою контактною особою для австрійського МВС при необхідності вирішувати різні "спірні ситуації".

Шамаєв додав, що точну кількість бійців назвати не може.

Колишній професор політології Віденського університету Ганс-Георг Гайнріх, який має міцні зв’язки у чеченській громаді, також підтвердив, що серед членів громади є "великий інтерес" воювати у якості найманців проти Росії і дехто вже поїхав для цього в Україну.

У відповідь на запит видання, МВС країни відповіло, що поки не отримувало інформацію про чеченців, які поїхали з Австрії воювати в Україну, але додало, що знає про такі випадки в інших країнах Європи.

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Також колишній депутат довоєнної Чечні, а сьогодні – представник "Демократичного об’єднання чеченців у Австрії" Хусейн Ісханов підтвердив поширення інформації про намір його земляків воювати в Україні.

"Цього тижня мені телефонували земляки з Тіроля і повідомили про свою зацікавленість. Доля України – головна тема в громаді. Я також кажу молоді, якщо ви вже хочете десь воювати, то робіть це не в Сирії, яка нас не стосується, а в Україні", – передає видання його слова.

Die Presse зазначає, що в першу чергу мова йде не про релігійних фанатиків, а зрілих людей, які вже боролися проти росіян і промосковського кадировського режиму в Чечні і через це були змушені шукати притулку на Заході.

"У першій групі, яка мене відшукала перед від’їздом, були переважно люди, яких я досі не знав. Друга група два тижні тому складалася з чоловіків з великим бойовим досвідом", – заявив Шамаєв.

Мотив цих людей простий – разом з захистом України здійснюється помста Путіну, а також кровна помста людям Кадирова, які воюють на боці проросійських бойовиків, додає видання.

У той же час Die Presse стверджує, що австрійські чеченці становлять лише мізерну частину іноземних найманців, які воюють на боці України – представники цього народу з інших європейських країн активніші.

В першу чергу йдеться про Данію, де колишній чеченський бригадний генерал Іса Мунаєв створив так званий Міжнародний миротворчий батальйон і до якого ще на початку червня приєдналися 300 чеченців. Деякі польові командири також пообіцяли свою участь у цьому батальйоні. Сам Мунаєв, за даними видання, кілька тижнів тому відбув до України.

На думку Ісханова, це лише початок – такі відомі люди як Мунаєв збиратимуть добровольців з Європи.

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Ісханов додав, що перші серйозні контакти між українцями і австрійськими чеченцями з цього приводу відбулися в Австрії під час візиту Путіна у цю країну.

"День незалежності України 24 серпня вони святкували на Площі святого Штефана вже разом. Дружба не нова: у чеченській війні українські бійці допомагали чеченцям", – пише Die Presse.

На думку Шамаєва, західні найманці перетинають кордон України нелегально, після чого приєднуються до бойових підрозділів.