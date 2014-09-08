Волонтер "Фенікс" зібрав для української армії понад 50 мільйонів гривень
Волонтер Юрій Бірюков, відомий під ім'ям Фенікс, зібрав для українських військових понад 50 мільйонів гривень.
Про це він сам розповів під час конференції на ТСН.
"Не скажу [точну суму, - ред.]. Але цифра перевалила за 50 мільйонів два тижні тому", - сказав Бірюков.
За словами волонтера, найбільше пожертвування склало майже 200 тисяч доларів. "Фізично і фактично ця сума наближалася до 200 тисяч доларів. Це була група патріотичних товаришів, які це робили протягом декількох тижнів, але це були одні і ті ж люди. Якщо це вважати одноразовим внеском, то найбільший був таким", - розповів Бірюков.
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При цьому він зазначив, що його абсолютно не лякає можлива увага Податкової інспекції.
"Прийнято законопроект, у розробці якого я брав активну участь, який звільняє волонтерів від податку на прибуток від волонтерської діяльності. Чомусь розводили паніку на цю тему зараз, хоча податкова в теорії могла б пред'явити претензії волонтерам тільки в наступному році. Чекав [інспекторів, - ред.] з нетерпінням, було б забавно", - розповів Бірюков.