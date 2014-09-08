Волонтер "Фенікс" зібрав для української армії понад 50 мільйонів гривень

Про це він сам розповів під час конференції на ТСН.

"Не скажу [точну суму, - ред.]. Але цифра перевалила за 50 мільйонів два тижні тому", - сказав Бірюков.

За словами волонтера, найбільше пожертвування склало майже 200 тисяч доларів. "Фізично і фактично ця сума наближалася до 200 тисяч доларів. Це була група патріотичних товаришів, які це робили протягом декількох тижнів, але це були одні і ті ж люди. Якщо це вважати одноразовим внеском, то найбільший був таким", - розповів Бірюков.

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При цьому він зазначив, що його абсолютно не лякає можлива увага Податкової інспекції.

"Прийнято законопроект, у розробці якого я брав активну участь, який звільняє волонтерів від податку на прибуток від волонтерської діяльності. Чомусь розводили паніку на цю тему зараз, хоча податкова в теорії могла б пред'явити претензії волонтерам тільки в наступному році. Чекав [інспекторів, - ред.] з нетерпінням, було б забавно", - розповів Бірюков.