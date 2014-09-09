Бійці батальйону "Донбас" та Шеремета йдуть на вибори у Раду разом з партією Садового

Партія "Самопоміч" Садового провела з'їзд, на якому до неї вирішили приєднатися партія "Воля" Єгора Соболєва, а також бійці батальйону "Донбас", та Шеремета, повідомляє Українська правда. Читайте такожЛуценко заявив, що партія Порошенка може об'єднатися з Кличком і Яценюком

З'їзд партії "Самопоміч" пройшов у вівторок і прийняв рішення брати участь у парламентських виборах. Очолила список партії Ганна Гопко, громадська активістка і координатор "Реанімаційного пакету реформ" (РПР), частина з якого приєдналася до партії.

За інформацією спільноти ЄвроМайдан – EuroMaydan перша десятка на виборах виглядатиме так:

1. Ганна Гопко – співзасновник громадської ініціативи "Реанімаційний пакет реформ", громадська активістка.

2. Павло Кишкар - командир групи інформаційної війни добровольчого батальйону "Донбас".

3. Олексій Скрипник – експерт в галузі інформаційних технологій, засновник та директор ІТ-компанії "Елекс", член наглядової ради IT-BPO Lviv Cluster.

4. Оксана Сироїд - директор Української Правничої Фундації, експерт "Реанімаційного пакету реформ".

5. Віктор Кривенко – експерт в галузі військово-промислового комплексу та економічної стратегії, експерт "Реанімаційного пакету реформ".

6. Місце зарезервоване за політичною партією "Воля", скоріше всього Єгор Соболєв

7. Олена Бабак - експерт в сфері житлово-комунального господарства, директор Інституту місцевого розвитку.

8. Наталія Веселова – керівник благодійного фонду "Допомога батальйону "Донбас"

9. Олександр Данченко - провідний експерт в галузі телерадіокомунікації та зв'язку, генеральний директор ЗАТ "Датагруп".

10. Олена Сотник – член правління Асоціації правників України, експерт "Реанімаційного пакету реформ".

Лідер Об’єдання "Самопоміч" Андрій Садовий на 50-му місці.