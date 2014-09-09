Бійці батальйону "Донбас" та Шеремета йдуть на вибори у Раду разом з партією Садового
Бійці батальйону "Донбас" та екс-міністр економічного розвитку і торгівлі Павло Шеремета йдуть на вибори разом з партією мера Львова Андрія Садового.
Партія "Самопоміч" Садового провела з'їзд, на якому до неї вирішили приєднатися партія "Воля" Єгора Соболєва, а також бійці батальйону "Донбас", та Шеремета, повідомляє Українська правда. Читайте такожЛуценко заявив, що партія Порошенка може об'єднатися з Кличком і Яценюком
З'їзд партії "Самопоміч" пройшов у вівторок і прийняв рішення брати участь у парламентських виборах. Очолила список партії Ганна Гопко, громадська активістка і координатор "Реанімаційного пакету реформ" (РПР), частина з якого приєдналася до партії.
За інформацією спільноти ЄвроМайдан – EuroMaydan перша десятка на виборах виглядатиме так:
1. Ганна Гопко – співзасновник громадської ініціативи "Реанімаційний пакет реформ", громадська активістка.
2. Павло Кишкар - командир групи інформаційної війни добровольчого батальйону "Донбас".
3. Олексій Скрипник – експерт в галузі інформаційних технологій, засновник та директор ІТ-компанії "Елекс", член наглядової ради IT-BPO Lviv Cluster.
4. Оксана Сироїд - директор Української Правничої Фундації, експерт "Реанімаційного пакету реформ".
5. Віктор Кривенко – експерт в галузі військово-промислового комплексу та економічної стратегії, експерт "Реанімаційного пакету реформ".
6. Місце зарезервоване за політичною партією "Воля", скоріше всього Єгор Соболєв
7. Олена Бабак - експерт в сфері житлово-комунального господарства, директор Інституту місцевого розвитку.
8. Наталія Веселова – керівник благодійного фонду "Допомога батальйону "Донбас"
9. Олександр Данченко - провідний експерт в галузі телерадіокомунікації та зв'язку, генеральний директор ЗАТ "Датагруп".
10. Олена Сотник – член правління Асоціації правників України, експерт "Реанімаційного пакету реформ".
Лідер Об’єдання "Самопоміч" Андрій Садовий на 50-му місці.
Батальйон ДОНБАС йде разом із Самопоміччю Садового на вибори до ВР.
- Содель Влад (@sodel_vlad) Вересень 9, 2014