РНБО: Терористи змушують жителів Горлівки віком від 20 до 60 років вступати до «самооборони»

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«У місті Горлівка терористи примусово залучають місцевих жителів віком від 20 до 60 років до загонів «самооборони» або для виконання робіт в інтересах терористичної організації «ДНР», - зазначив він.