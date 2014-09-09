РНБО: Терористи змушують жителів Горлівки віком від 20 до 60 років вступати до «самооборони»

17:50, 09 вересня 2014
Політика
5 0

Терористи змушують жителів Горлівки віком від 20 до 60 років вступати до загонів «самооборони».

REUTERS

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

Читайте такожУ Горлівці бойовики утримують "ворогів народу" у катівні в шахтоуправлінні - журналіст

«У місті Горлівка терористи примусово залучають місцевих жителів віком від 20 до 60 років до загонів «самооборони» або для виконання робіт в інтересах терористичної організації «ДНР», - зазначив він.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter