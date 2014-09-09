РНБО: Терористи змушують жителів Горлівки віком від 20 до 60 років вступати до «самооборони»
17:50, 09 вересня 2014Політика
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Терористи змушують жителів Горлівки віком від 20 до 60 років вступати до загонів «самооборони».
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
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«У місті Горлівка терористи примусово залучають місцевих жителів віком від 20 до 60 років до загонів «самооборони» або для виконання робіт в інтересах терористичної організації «ДНР», - зазначив він.
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