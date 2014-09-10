За ніч російські війська і бойовики 5 раз обстріляли позиції силовиків - Тимчук

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

Читайте такожЗ початку перемир'я бойовики 89 раз обстріляли позиції українських військЗгідно з його даними, зафіксовано не менше 5 обстрілів позицій українських військ.

Зокрема, двічі з РСЗВ БМ-21 «Град» були обстріляні позиції силовиків поблизу населеного пункту Тоненьке.

Читайте такожРНБО: Росія не виводить війська з території УкраїниІз застосуванням артилерії обстріляні позиції поблизу населені пункти Піски, Авдіївка та на території аеропорту в Донецьку.