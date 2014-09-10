Військові прокурори допитують керівників підрозділів щодо подій під Іловайськом

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ярема сказав у коментарі журналістам перед розширеним засіданням Кабміну.

“Чи це були об'єктивні обставини внаслідок агресії російської, яку ми не очікували, чи це були прорахунки керівників військових підрозділів. Зараз військові прокурори, в тому числі головний військовий прокурор, перебувають у Дніпропетровську. Вони викликають на допит керівників цих секторів і проводять допити. В тому числі Муженка, Литвина і решту керівників Збройних сил України вищої ланки”, - сказав Ярема.

Читайте такожКомбати добровольчих батальйонів назвали причиною "іловайської трагедії" зраду керівництва АТОКрім того, він зазначив, що стосовно незаконних продажів зброї порушено багато кримінальних проваджень. Зокрема, декілька з них стосуються доведення Збройних сил України до пониження боєздатності. “Ми розслідуємо одне загальне кримінальне провадження, в рамках якого досліджуємо діяльність міністрів оборони, в тому числі 2000-х років: починаючи з 2001, 2003 років”, - сказав він.