Ющенко не впевнений, що завтра зустрінеться з лідерами фракцій

Президент України Віктор ЮЩЕНКО ще не знає, чи зустрічатиметься завтра з лідерами фракцій Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв’ю журналістам у Москві він зауважив, що ще не розглядав свій завтрашній графік, але пообіцяв, що робитиме все для того, щоб парламент працював.

В.ЮЩЕНКО повторив свою позицію, що сьогодні питання, які стали приводом для конфлікту, є політиканством, а також висловив думку про необхідність дотримання процедур у діяльності парламенту.

Як повідомляв УНІАН, лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО допускає, що у четвер, 14 лютого, може відбутися зустріч лідерів фракцій ВР з Президентом стосовно розблокування роботи парламенту.