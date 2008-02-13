Томенко сказав, за якої умови Ющенко підпише закон про держзакупівлю

Народний депутат України Микола ТОМЕНКО (фракція БЮТ) направить до другого читання законопроекту про внесення змін до Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” пропозиції щодо ліквідації Тендерної палати України.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі М.ТОМЕНКА.

Він переконаний, що за „цей Закон може бути прийнятий в цілому і підписаний Президентом лише за умови, коли буде ліквідована Тендерна палата як штучний інститут, діяльність якого створює умови для корупції під час здійснення державних закупівель”.

“Лише за таких умов можливе розблокування нинішнього тендерного „бєспрєдєлу”, який існує на місцевому рівні, коли в регіонах сотні шкіл не можуть вчасно отримати харчування для дітей, а лікарні не забезпечуються ліками, необхідним обладнанням тощо”, - вважає народний депутат.

М.ТОМЕНКО зазначив, що вчора, під час розгляду проекту закону про внесення змін до Закону України „Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти” у першому читанні він пропонував Верховній Раді врахувати його пропозицію. “На жаль, вона не була підтримана”, - зазначив депутат. Тому він не голосував за цей законопроект і сподівається, що його пропозиція щодо ліквідації Тендерної палати України буде врахована під час обговорення і прийняття відповідного закону у другому читанні.

Як повідомляв УНІАН, “за” прийняття у першому читанні змін до закону про держзакупівлі проголосували 282 із 445 народних депутатів, зареєстрованих в залі. За проголосували 120 депутатів із фракції Партії регіонів, 135 – із БЮТ і 27 – з КПУ. Не голосували в повному складі фракції «Наша Україна – Народна самооборона» і Блока Литвина.