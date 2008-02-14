У ВР почався робочий день: депутати блокують, читають газети і спілкуються
10:27, 14 лютого 2008Політика
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Яценюка у залі немає
Народні депутати з фракції Партії регіонів заблокували трибуну і президію Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, у даний час в сесійній залі парламенту знаходиться близько 200 народних депутатів, в основному з фракцій Партії регіонів, “Наша Україна – Народна самооборона” та КПУ, і декілька депутатів з фракцій БЮТ та Блоку Литвина.
У залі розвішені повітряні кульки жовтого і синього кольорів із написом «НАТО - ні!», а також встановлені Державні прапори України.
Деякі народні депутати читають газети, інші спілкуються між собою.
Голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК відсутній в сесійній залі.
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