У ВР почався робочий день: депутати блокують, читають газети і спілкуються

Народні депутати з фракції Партії регіонів заблокували трибуну і президію Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, у даний час в сесійній залі парламенту знаходиться близько 200 народних депутатів, в основному з фракцій Партії регіонів, “Наша Україна – Народна самооборона” та КПУ, і декілька депутатів з фракцій БЮТ та Блоку Литвина.

У залі розвішені повітряні кульки жовтого і синього кольорів із написом «НАТО - ні!», а також встановлені Державні прапори України.

Деякі народні депутати читають газети, інші спілкуються між собою.

Голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК відсутній в сесійній залі.