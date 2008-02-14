У Литвина заявляють, що ініціатива Ющенка загрожує демократії

Народна партія виступає категорично проти підвищення виборчого бар’єру.

Про це йдеться у переданій УНІАН заяві партії.

На переконання авторів документа, “підвищення виборчого бар’єру - це обмеження демократії, це нехтування реальним волевиявленням мільйонів людей”.

Як підкреслюють в Народній партії, справжніми цілями ініціаторів підвищення бар’єру є “розчистити для себе політичний простір, законсервувавши при владі кланово-олігархічних монстрів усупереч волі виборців та виштовхнувши з реального політичного процесу сили, спроможні опонувати і пропонувати”.

Також автори заяви вважають, що ініціатори підвищення прохідного бар’єру мають намір “шляхом примітивної технології позбавити громадян України реального вибору, змусити їх обирати не найкраще, а меншу із двох бід”. Як наголошують в Народній партії, “цей шлях - суттєве викривлення волевиявлення виборців. Збільшення бар’єру - примус до відмови від власних поглядів та переконань”.

Народна партія упевнена, що демократія – це влада більшості, а не диктатура, тому для убезпечення від авторитаризму завжди повинні враховуватися права меншості. “До того ж, ця меншість уже сьогодні становить від чверті до третини громадян, чиї голоси використовуються тими силами, за які ці громадяни не хотіли голосувати на виборах. І замість того, щоб оптимізувати виборчу систему, збільшення бар’єру призведе до зростання кількості громадян, чий вибір не враховується”, - підкреслюється в заяві.

Також у Народній партії наголошують, що крім загрози демократії, збільшення бар’єру має ще одну загрозу - антидержавну. “Ті політичні сили, що підтримують це, воліють бачити лише найближчу перспективу - створення комфортної для них двопартійної системи, що стимулюється зовнішніми силами. Але при цьому не переймаються тим, що в умовах електорального розколу України саме двопартійна система - шлях до розриву країни”, йдеться в заяві.

За словами авторів документа, “збільшення бар’єру - це зменшення впливу людей на формування влади. Виходячи ж із логіки ініціаторів збільшення бар’єру, наступним кроком має бути відмова від виборів і парламентаризму”.

Народна партія вимагає “зупинити процеси відчуження народу від влади та потурання зовнішнім силам”.

Також автори заяви наполягають на необхідності повернення до виборів за мажоритарною системою із посиленням права виборців на відкликання депутатів. “Країні потрібна саме така зміна виборчої системи, а не маніпуляції, що не мають нічого спільного з демократією та інтересами людей”, - наголошується в заяві.

Як повідомлялося, за даними газети «Коммерсант-Украина», у проекті Послання Президента України Віктора ЮЩЕНКА до Верховної Ради про внутрішнє і зовнішнє становище України пропонується ряд нововведень у сфері внутрішньої політики, зокрема, різке підвищення прохідного бар`єра на парламентських виборах для блоків політичних партій.

"Доцільно залишити бар`єр 3% для політичних партій і підняти до 5% бар`єр для виборчих блоків, які складаються не більше, ніж з трьох партій, з подальшим збільшенням бар`єра на 1% за кожну подальшу партію в блоці", - цитує видання проект послання.