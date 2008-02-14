Путін незадоволений, що Ющенко, Тимошенко і Яценюк ”взяли і підписали папірчик”

Президент РФ Володимир Путін під час прес-конференції у четвер, 14 лютого ще раз підтвердив, що Росія може перенацілити свої ракети на територію України у випадку, якщо Кремль вирішить, що деякі об`єкти на українській території загрожують безпеці РФ. «...я вважаю, що я зобов`язаний сьогодні про це сказати прямо і чесно, щоб потім не перевалювати з хворої голови на здорову», - до цього Путін додав, що не хотів би такого розвитку подій, «але ми чесно і ясно говоримо про те, де ми бачимо проблему. От і все».

Проблема, на думку російського президента, полягає в тому, що «в керівництві України узяли і підписали папірчик», попри те, що за даними Путіна, «переважна більшість громадян України проти вступ в НАТО».

«Але якщо це (приєднання до ПДЧ – ред.) робиться в такому явочному режимі, то в такому ж явочному режимі, нікого не питаючи, можуть бути поставлені і бази і четвертий або п`ятий позиційний район ПРО... А нам-от що робити?», - запитав Путін. «Ось тоді ми вимушені будемо перенацілювати ракети на об`єкти, які, як ми вважаємо, загрожують нашій національній безпеці», - резюмував російський президент. «Не ми ж їх створюємо! Ми просимо цього не робити, нас ніхто не слухає. І ми наперед попереджаємо - ви зробите цей крок, а ми вимушені будемо відповісти от так».