Ющенко закликав Німеччину підтримати заявку України про приєднання до ПДЧ

Президент України Віктор ЮЩЕНКО закликав німецьку владу підтримати заявку про приєднання України до Плану дій щодо членства у НАТО під час Бухарестського саміту альянсу, що відбудеться 2-4 квітня ц.р.

Як повідомляє прес-служба глави Української держави, про це він сказав сьогодні на зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Франком Вальтером ШТАЙНМАЙЄРОМ.

Також під час зустрічі сторони обговорили питання двостороннього співробітництва України та ФРН. Президент України та федеральний міністр обмінялися також думками щодо низки міжнародних питань.

В.ЮЩЕНКО наголосив на необхідності активізації ближчим часом українсько-німецьких політичних контактів на найвищому рівні. У цьому контексті глава держави наголосив на важливості проведенні вже цього року Шостих українсько-німецьких політичних консультацій за участю Федерального канцлера Німеччини.