Грач: не дай Боже штани із спідницею зійдуться - можна ставити хрест на КПУ

«Не дай Бог, як говорять атеїсти, комуністам-де з Тимошенко, не дай Боже, штани із спідницею зійдуться, тоді можна ставити хрест на КПУ. Це моя найпринциповіша, просто чоловіча, не те що партійна позиція». Так комуніст Леонід Грач в ефірі радіо «Ера» прокоментував припущення про те, що тимчасове розблокування роботи ВР, плідна праця нардепів всіх фракцій протягом більше ніж 2 годин і спільне голосування БЮТ, ПР і комуністів за законопроект про державні закупівлі може означати переформовування парламентської коаліції в новому форматі.

«Я особисто категорично проти, щоб були якісь контакти між КПУ, БЮТ і НУ», - заявив Грач. «Але якщо доторкнешся до одного або іншого тактично, як по цих голосах, які зараз вони роздувають, що Тимошенко, КПУ і частина ПР проголосували за цей злощасний законопроект у першому читанні. Одразу ж звідки пішла оцінка і трактування (законопроекту як корупційного – ред.)?»

У відповідь на зауваження ведучої, що трактування пішло з Секретаріату Президента, Грач тут же відреагував: «Що це означає? Що ми правильно вчинили, тому що даємо можливість, щоб врешті-решт Ющенко і Тимошенко зняли свої масочки чеснот, а вчепилися за шийку один одному. А у Юлії Володимирівни нігтики гостріші і довші...»