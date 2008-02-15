Апеляційний суд Києва розгляне скаргу адвокатів Рудьковського

Апеляційний суд м. Києва 18 лютого розгляне скаргу адвокатів екс-міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО.

Як повідомили УНІАН у прес-службі СПУ, 15 лютого о 15.30 адвокати, після офіційно зареєстрованої заяви на ім’я голови Апеляційного суду м. Києва, отримали повістки, де зазначено, що розгляд скарги захисту про скасування запобіжного заходу - тримання М.РУДЬКОВСЬКОГО під вартою відбудеться у понеділок, 18 лютого, о 16.00.

Суддя-доповідач – Сергій СЛИНЬКО. Інформацію щодо інших двох суддів - членів колегії канцелярія суду надати відмовилась, йдеться у повідомленні.