Путін з ракетами погарячкував, і його можна зрозуміти

Заява президента Російської Федерації Володимира ПУТІНА щодо направлення проти України ракет є емоційною реакцією.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловила на брифінгу для преси секретар Ради національної безпеки і оборони України Раїса БОГАТИРЬОВА.

Зокрема, коментуючи заяву В.ПУТІНА, вона зауважила, що емоційна реакція, яку ми часто бачимо у політиків, коли мова йде про плани України інтегруватись у євроатлантичний простір, говорить про те, що для них ця тема є чутливою і хворобливою.

Водночас, Р.БОГАТИРЬОВА нагадала відповідь Президента України Віктора ЮЩЕНКА, який наголошував, що Конституція України не передбачає розміщення військових баз на території України.

Вона підтвердила готовність України зміцнити ці гарантії, в тому числі, і на законодавчому рівні, «щоб питання про наведення ракет навіть не виникало». Р.БОГАТИРЬОВА висловила переконання, що шляхом переговорів вдасться знайти компроміс і порозуміння, і відносини між двома стратегічними партнерами залишаться добросусідськими.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого у Москві на спільній з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ прес-конференції Президент РФ В.ПУТІН підтвердив побоювання Росії з приводу можливого вступу України до НАТО, хоча й визнав, що це є суверенним правом України.

На думку В.ПУТІНА, вступ України в НАТО може призвести до певних наслідків, зокрема, розміщення на її території іноземних військових баз. Тому Росія може буде вимушена направити свої ракети у бік України.

У свою чергу, Президент України підкреслив, що будь-які дії нашої країни у відносинах з НАТО не направлені проти інших країн і, в першу чергу, Росії. Він висловив зацікавленість у діалозі з Росією із цього приводу.