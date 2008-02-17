Катеринчук обіцяє Податковий кодекс ”у тому вигляді, в якому ми його створили”

Лідер Європейської партії, народний депутат від блоку "Наша Україна – Народна самооборона" Микола КАТЕРИНЧУК запевняє, що Податковий кодекс буде направлений на розгляд Верховної Ради до кінця лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.КАТЕРИНЧУК сказав під час вшанування пам`яті загиблих воїнів-інтернаціоналістів у м.Калинівка Вінницької області.

"Я впевнений, що він буде внесений на розгляд парламенту до кінця цього місяця", - сказав він.

На думку М.КАТЕРИНЧУКА, прийняття Податкового кодексу стане "першим кроком для лібералізації податкової системи і створення конкурентних умов для розвитку малого та середнього бізнесу". "І я докладу усіх зусиль, щоб він був проголосований у тому вигляді, в якому ми його створили разом із підприємцями", - зазначив він.

М.КАТЕРИНЧУК додав, що після розгляду Податкового кодексу у першому читанні в парламенті буде створено спеціальну комісію, яка шляхом залучення громадськості доопрацює всі тонкощі впровадження і застосування Податкового кодексу і зніме всі спірні питання у ньому.