Ющенко: як бути, якщо в Севастополі з`явиться база НАТО? - Та ніяк...

Президент України Віктор ЮЩЕНКО запевняє, що на території України не будуть розміщені ядерні запаси.

Про це він заявив в інтерв’ю телеканалу "Інтер" в неділю.

"Як бути, якщо в Севастополі розташовуватиметься військова база НАТО? Та ніяк не бути. Я хочу нагадати всім, хто хоче це почути: українська конституція забороняє на території України мати військову базу будь-якій країні або блоку країн", - зауважив В.ЮЩЕНКО.

Президент нагадав, що Україна понад 10 років тому підписала угоду, згідно якої на її території ніколи не будуть розміщені ядерні запаси.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що відчуває порозуміння з російською стороною в обговоренні питання НАТО. "Перш за все, це діалог. І мені було приємно, що одним із висновків цього діалогу є те, що Росія визнає право України моделювати власну безпекову політику. Це дуже важливо", - підкреслив Глава держави, відмовившись коментувати заяву президента Росії Володимира ПУТІНА про те, що керівництво України підписало листа про приєднання до плану дій щодо членства в НАТО всупереч волі населення.

"Мені не зовсім подобається коментувати слова Володимира Володимировича – людини, яку я поважаю, бо він Президент великої країни, нашого сусіда, з яким треба завжди жити дружньо і в порозумінні", - підсумував В.ЮЩЕНКО.

"Я все роблю для того, щоб ці порозуміння побудувати, але не згаюючи жодного відсотка українського інтересу", - додав Президент України.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого у Москві на спільній з Президентом України прес-конференції В.ПУТІН підтвердив побоювання Росії з приводу можливого вступу України до НАТО, хоча й визнав, що це є суверенним правом України.

На думку В.ПУТІНА, вступ України в НАТО може призвести до певних наслідків, зокрема, розміщення на її території іноземних військових баз. Тому Росія може буде вимушена направити свої ракети у бік України.

У свою чергу, Президент України підкреслив, що будь-які дії нашої країни у відносинах з НАТО не направлені проти інших країн і, в першу чергу, Росії. Він висловив зацікавленість у діалозі з Росією із цього приводу.