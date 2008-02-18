Ющенко попередив заступників Луценка, щоб вони не заважали роботі свого шефа

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застерігає заступників міністра внутрішніх справ, щоб вони не заважали роботі міністра Юрія ЛУЦЕНКА.

Як передає кореспондент УНІАН, виступаючи на колегії МВС України, Президент наголосив, що наполягає на кардинальних змінах у роботі Міністерства внутрішніх справ.

«У вас є шанс, прийшов новий міністр», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Водночас він висловив побажання на адресу Ю.ЛУЦЕНКА, щоб той безпосередньо здійснював свою роботу, а не його помічники.

За словами глави держави, якщо заступникам міністра немає чого робити крім того, аби розсилати вказівки від імені міністра, він може їх працевлаштувати на іншу роботу.

В.ЮЩЕНКО також закликав не привносити політику у такий аполітичний орган як Міністерство внутрішніх справ.