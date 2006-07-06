На посаду спікера запропоновано дві кандидатури

Фракція Партії регіонів висунула на посаду голови Верховної Ради України кандидатуру Миколи АЗАРОВА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на пленарному засіданні парламенту представник фракції Партії регіонів Євген КУШНАРЬОВ, посилаючись на рішення фракції.

Фракція «Наша Україна» запропонувала кандидатуру Петра ПОРОШЕНКА на посаду голови Верховної Ради.

Про це повідомив на засіданні парламенту член цієї фракції В’ячеслав КОВАЛЬ.

Він зазначив, що де-юре коаліція ще існує, тому, відповідно до домовленостей, висувається кандидатура П.ПОРОШЕНКА.