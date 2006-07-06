Мороз надіється на ”толкових технологів” Партії регіонів

«У мене совість чиста перед виборцями, перед Україною. Я розумію, на що я йду», заявив лідер СПУ Олександр МОРОЗ, відповідаючи у парламенті на запитання члена фракції СПУ Йосипа ВІНСЬКОГО, як він дивитиметься у вічі виборцям, які голосували за нього і яких він «зрадив».

Як передає кореспондент УНІАН, О.МОРОЗ сказав, що якщо у Партії регіонів є «толкові технологи», а він переконаний, що такі в них є, «то вони подумають, як голосувати». «Бо Микола Янович (АЗАРОВ – УНІАН) не пройде (на посаду спікера) хоч б тому, що він не зовсім твердо розуміє українську мову чи користується українською мовою», - сказав О.МОРОЗ.

Він наголосив, що не знімає своєї кандидатури на голови Верховної Ради і пропонує парламенту «визначитися шляхом голосування».

За словами О.МОРОЗА, була спеціально розроблена «конструкція» із пропонуванням таких кандидатур на вищі посади, щоб Коаліція демократичних сил найближчим часом розпалась.