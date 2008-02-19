У Ющенка хочуть, щоб результати голосування щодо держзакупівель скасували

Секретаріат Президента України пропонує уряду запровадити фіксовані ціни на послуги з проведення державних закупівель.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу заявив керівник Служби Секретаріату Президента із забезпечення зв`язків з Верховною Радою і Кабінетом міністрів Ян БЕРНАЗЮК.

Він зазначив, що відповідне рішення Ради національної безпеки та оборони датоване 12 липня 2007 року.

«Там є чіткі доручення уряду встановити фіксовані або регульовані ціни для суб`єктів, які надають послуги в сфері держзакупівель», - підкреслив Я.БЕРНАЗЮК.

Він також повідомив, що Секретаріат Президента вважає за необхідне скасувати результати голосування за прийняття законопроекту про держзакупівлі (№1011-19 від 12 лютого ц.р.).

Крім того, додав він, у Секретаріаті вважають за необхідне позбавити Комітет Верховної Ради з питань економічної політики права готувати до розгляду законопроект про держзакупівлі і передати це право, як зазначив Я.БЕРНАЗЮК, «наприклад, Бюджетному комітету». Таке рішення Я.БЕРНАЗЮК пояснив тим, що Комітет з питань економічної політики очолює голова міжвідомчої комісії, почесний президент Тендерної палати Олександр ТКАЧЕНКО, а його заступниками є Сергій ОСИКА і Антон ЯЦЕНКО.

Крім того, Я.БЕРНАЗЮК підкреслив, що з 21 члена Комітету 16 осіб представляють фракції, які проголосували за прийняття даного законопроекту, - БЮТ, Партія регіонів, КПУ.

При цьому Я.БЕРНАЗЮК спрогнозував, що при подальшому розгляді законопроекту депутати відмовляться вносити до нього принципові зміни, такі як ліквідація Тендерної палати і міжвідомчої комісії.

Також в Секретаріаті Президента, як варіант, пропонують створити тимчасову спеціальну комісію для розгляду законопроектів щодо держзакупівель.

Я.БЕРНАЗЮК підкреслив, що позиція Президента залишається незмінною - Віктор ЮЩЕНКО готовий підписати закон про держзакупівлі, якщо, відповідно до нього, буде ліквідована Тендерна палата, міжвідомча комісія з проведення держзакупівель, суб`єкти господарювання будуть позбавлені монопольного права з надання послуг у сфері держзакупівель, і якщо цей закон влаштовуватиме голів сільрад, мерів великих міст, голів адміністрацій і всіх розпорядників бюджетних коштів. Окрім цього, законопроект має бути підтриманий профспілками, зазначив Я.БЕРНАЗЮК.

Як повідомляв УНІАН, 12 лютого Верховна Рада України прийняла в першому читанні законопроект про внесення змін до Закону «Про закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти», внесений народними депутатами Романом ЗВАРИЧЕМ (НУ-НС) і Андрієм КОЖЕМЯКІНИМ (БЮТ). «За» проголосували 282 з 445 народних депутатів, зареєстрованих у залі. Зокрема, “за” проголосували 120 депутатів з фракції Партії регіонів, 135 - БЮТ і 27 – КПУ. Не голосували в повному складі фракції «Наша Україна - Народна самооборона» і Блоку Литвина.

13 лютого глава Секретаріату Президента Віктор БАЛОГА заявив, що Президент України не підпише закон про державні закупівлі, який зберігає і розвиває можливості для корупційних операцій.

В.БАЛОГА нагадав, що глава держави пропонував істотно змінити функції Тендерної палати, скасувати спеціальну міжвідомчу комісію і запровадити механізм суспільного контролю, що в сукупності давало б можливість проводити держзакупівлі за прозорими правилами. «Безперечно, в цій сфері слід остаточно навести порядок, потрібні рішучі і негайні зміни. Утім результативне голосування 12 лютого фракцій БЮТ, Партії регіонів і комуністів за законопроект, який зберігає і розвиває можливості для нових корупційних операцій, лише робить ще густішою «тінь» у тендерах. Треба чітко усвідомлювати: схвалений у першому читанні проект закону не тільки не вирішує проблем, а навпаки – поглиблює їх», - зазначив В.БАЛОГА.

15 лютого прес-служба БЮТ повідомила, що голова фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО і член цієї фракції А.КОЖЕМЯКІН внесли до Верховної Ради законопроект про ліквідацію Тендерної палати.