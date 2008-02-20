Тимошенко не хоче у злодіїв купувати дуже дешево крадені речі

У газовому конфлікті між Україною і Росією винні фірма-посередник РосУкрЕнерго і корупція чиновників, вважає прем`єр-міністр України Юлія Тимошенко. Діяльність РосУкрЕнерго вона назвала трагедією для України. У цій справі головне навіть не питання ціни на газ, а питання репутації і прозорості. Можна у злодіїв купувати дуже дешево крадені речі, але ж ніде в світі це не вітається, заявила Тимошенко в інтерв`ю газеті "Відомості".

Ющенко і Тимошенко приїдуть до Москви майже одночасно – президент прибуває до Росії завтра для участі в неформальному саміті СНД, прем`єр - сьогодні. Як зауважили в секретаріаті Ющенка, програми президента і прем`єра перетинатися не будуть.

Росія не має наміру обговорювати газову тему на сьогоднішніх російсько-українських переговорах. "Ми свідомо не виносимо це питання на міжурядовий рівень", - підкреслило джерело в уряді. Він пояснив, що всі спірні питання вже обговорили президенти двох країн і є відповідна домовленість між Газпромом і Нафтогазом.

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