Куба після Фіделя: сексуальний рай для багатіїв чи вічна революція?

Незмінний кубинський лідер Фідель Кастро пішов у відставку. Він заявив, що «не прагне й не погодиться» на новий термін керівництва країною. Кастро перебував при владі на Кубі протягом 49 років. Пережив шість Президентів США. Урешті його зламали вік і хвороба. Півтора року тому, в липні 2006-го у зв`язку з недугою та операцією на кишечнику Фідель тимчасово поступився керівництвом державою своєму братові – міністру оборони і віце-президенту Куби Раулю. Відтоді Фідель не брав участі в жодному публічному заході. А 18 лютого 2008 року він зробив заяву про свій відхід з поста Голови Державної ради Республіки Куба. Як зміниться доля Острова Свободи після відставки Фіделя і яким чином це позначиться на стосунках зі Сполученими Штатами, ми запитали в українських експертів.

Дмитро Видрін, політолог:

КУБА ПЕРЕТВОРИТЬСЯ НА СЕКСУАЛЬНИЙ РАЙ ДЛЯ БАГАТИХ ТУРИСТІВ

Я, на жаль, не був на Кубі, але був у сусідніх з нею країнах, наприклад у Венесуелі. Дивився кубинське телебачення. Куба вже трішки втягнулася в нормальне економічне життя. Має непогані туристичні комплекси, напрацьовані зв’язки з Італією, яка там зараз будує готелі.

Мені здається, що політично Куба відірвалася від економічного підґрунтя. Ідеологічна надбудова не відповідає цьому економічному комплексові. Якщо згадати Карла Маркса (а кубинці пам’ятають Маркса), економічне підґрунтя все одно колись візьме своє. Мені здається, ця ідеологічна надбудова тримається тільки на Фіделі. Якщо не буде Фіделя, Куба стане пересічною туристичною країною без того квазі-комуністичного шарму, який був і заради якого багато людей туди їздили. Це буде такий собі сексуальний рай для багатих туристів, якими сьогодні є Таїланд, Панама чи Домініканська Республіка.

Кость Бондаренко, політолог:

ВОНА ЗАЛИШАТИМЕТЬСЯ ОДНІЄЮ З НАЙСТАБІЛЬНІШИХ ДЕРЖАВ ЛАТИНСЬКОЇ АМЕРИКИ

Кастро в останні роки свого правління почав дещо лібералізувати ситуацію на Кубі. Не можна сказати, що диктатура (як її називають) Кастро була жорсткою. Фідель насправді був ліберально-авторитарним лідером, і його відхід від влади – просто відхід від влади однієї з сімей. Але це не означає, що зміниться система. Найближчим часом Куба залишатиметься однією з найстабільніших держав Латинської Америки.

США тривалий час розглядали Кубу як свою провінцію, умовно кажучи, як ще один штат. До кінця 50-х років Куба була відома як такий собі загальноамериканський бордель, куди їздили розважатись американці. Кастро зробив серйозні економічні та соціальні зрушення в кубинському суспільстві, у кубинській економіці.

Фідель Кастро в останні роки правління переорієнтував Кубу з колишньої радянської блоку на Латинську Америку та Південно-Східну Азію. На сьогодні можна говорити, що кубинська економіка орієнтована на Венесуелу, є велике зацікавлення в розвитку відносин з Бразилією, М’янмою і Китаєм, кубинські інтереси присутні в Південній Африці. Куба є одним з факторів світової політики.

Іван Попеску, Партія регіонів:

КУБИНЦІ ВІЗЬМУТЬ АБО КИТАЙСЬКИЙ КУРС, АБО СВІЙ ВЛАСНИЙ

Дуже сильно нічого не зміниться. При владі буде та сама політична сила. Залишається рідний брат Фіделя. Нинішня система на Кубі в питаннях охорони здоров’я, освіти та інших сферах на даному етапі не матиме великих змін. Але багато залежатиме від того, хто стане реальним керівником Куби. Чи залишиться рідний брат Фіделя Рауль, чи буде хтось із молодих? Якщо хтось із молодих, то, відповідно, будуть зміни. Але з досвіду соціалістичних країн колишнього СРСР, Куба скоріше за все візьме або китайський курс, або свій власний.

Поки що великих змін я не очікую. Якщо, звичайно, не буде впливу і втручання зовнішнього чинника, передусім США. Якщо при владі буде Рауль Кастро, відносини між США та Кубою залишаться на тому самому рівні. Америка на всі події у світі дивиться через свої власні інтереси. У даному випадку вони дивляться на Кубу як на країну зовсім іншої системи, ворожої для себе.

Валерій Писаренко, БЮТ:

ЗАПЕКЛОЇ БОРОТЬБИ З АМЕРИКОЮ ВЖЕ НЕ БУДЕ

Я ніколи не був на Кубі. Але той образ Острова Свободи, який склався за часів Кастро, зараз, напевно, відійде від Куби. Куба була піднесена тільки завдяки Кастро. Я знаю, що багато людей намагаються потрапити до Куби через те, що там поки існують порядки Кастро. Деякі бояться, що в майбутньому Куба стане такою самою, як і багато інших курортів світу. Але все залежатиме від того, яка буде влада і які принципи вона сповідуватиме.

Гадаю, уже не буде такої запеклої боротьби між владою Куби та Америкою. Напевно, Куба інтегрується в ті загальнополітичні процеси, які відбуваються у світі.

Анна Герман, Партія регіонів:

УКРАЇНА МАЄ БУТИ ВДЯЧНА ФІДЕЛЮ

Україна має бути вдячна Фіделю, медикам, і всьому народу Куби за ту допомогу, яку вона дала українським дітям, котрі постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Протягом півстоліття Фідель керував Кубою з позиції вільної та незалежної держави, незважаючи на постійну напругу у відносинах з сусідом-наддержавою – США. Я вірю, що після Фіделя Куба залишиться Островом Свободи і не перетвориться на звичайний пляж. Без Фіделя, без його ідеї, без того, що він зробив з Кубою, це був би звичайний американський пляж, куди б їздили туристи на дешевий відпочинок. Фідель був символом свободи. Він виховав гідних наступників. Гадаю, його справа буде продовжена.

Василь Терещук, віце-президент Асоціації дружби “Україна–Куба”:

КАСТРО Й ДАЛІ ВПЛИВАТИМЕ НА ДУХ РЕВОЛЮЦІЇ

Що означає “відставка Кастро”? Кастро зробив звернення, у якому підбив підсумки свого керівництва Державною радою. Він каже про те, що зараз визріла ціла когорта молодих революціонерів, котрі можуть виконувати ті самі завдання не гірше за нього. Але це не означає, що він іде. Наприкінці свого послання він чітко дає зрозуміти: “Я не прощаюся, я не йду”.

Невдовзі на Кубі пройдуть вибори складу Національної ради, Президента, віце-президента, і Фідель попросив, щоб його кандидатура не виставлялася на цих виборах. Але він залишається депутатом Національної асамблеї народовладдя. Це орган, який має всю повноту влади в країні.

Фідель, безперечно, впливатиме на дух революції на Кубі. Він не дарма каже: “Я продовжуватиму боротися як солдат ідеї, я писатиму свої звернення, які називатимуться “рефлексії компаньєра Фіделя”, і це буде та зброя з мого арсеналу, якою я володію і якою продовжуватиму вести боротьбу за революцію”. До його слів як прислухалися, так і будуть прислухатися. На Кубі справді сформувалося молоде покоління революціонерів – це ті люди, які продовжуватимуть розвивати Кубинську революцію.

Куба не вводила блокаду проти США. Але Куба ніколи не піде на те (хто б не очолював країну), аби здати соціальні завоювання революції, яка дала всім один з найвищих у світі рівнів медицини і яка забезпечила всім доступ до освіти (причому зараз здійснюється переходять до загальної вищої освіти), зміцнила рівень міжнародного авторитету. Ці зміни відчуває кожен кубинець.

Опитувала Анна Ященко