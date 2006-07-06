У парламенті оголошено голосування по кандидатурі голови ВР
19:50, 06 липня 2006Політика
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До бюлетеня внесено 2 прізвища – Олександра Мороза та Миколи Азарова, а також є графа “не підтримую жодного кандидата”...
У парламенті оголошено голосування по кандидатурі голови Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, голова лічильної комісії Євген ШАГО продемонстрував народним депутатам зразок бюлетеня для голосування. В ньому два прізвища – Микола АЗАРОВ та Олександр МОРОЗ, також міститься графа “не підтримую жодного кандидата”.
За затвердження цього бюлетеню проголосувало 234 з 244 народних депутатів, зареєстрованих у залі.
Не голосували фракції «Наша Україна» та БЮТ. Фракції Партії регіонів і Компартії проголосували у повному складі, соціалісти підтримали 27 з 32.
Після чого було оголошено початок голосування, який продовжиться до 22.10. Після цього відводиться час на підрахунок голосів.
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