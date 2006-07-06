У парламенті оголошено голосування по кандидатурі голови ВР

У парламенті оголошено голосування по кандидатурі голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, голова лічильної комісії Євген ШАГО продемонстрував народним депутатам зразок бюлетеня для голосування. В ньому два прізвища – Микола АЗАРОВ та Олександр МОРОЗ, також міститься графа “не підтримую жодного кандидата”.

За затвердження цього бюлетеню проголосувало 234 з 244 народних депутатів, зареєстрованих у залі.

Не голосували фракції «Наша Україна» та БЮТ. Фракції Партії регіонів і Компартії проголосували у повному складі, соціалісти підтримали 27 з 32.

Після чого було оголошено початок голосування, який продовжиться до 22.10. Після цього відводиться час на підрахунок голосів.