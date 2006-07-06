”Нафтогаз” зобов`язався погасити частину боргу перед росіянами

НАК "Нафтогаз України" зобов`язалася до кінця липня 2006 року погасити частину боргу перед компанією "РосУкрЕнерго" за поставлений в 2006 році природний газ. Про це УНІАН повідомили в управлінні інформації ВАТ «Газпром» із посиланням на підсумки робочої зустрічі голови правління ВАТ «Газпром» Олексія МІЛЛЕРА з міністром палива та енергетики України Іваном ПЛАЧКОВИМ і головою правління НАК «Нафтогаз України» Олександром БОЛКІСЄВИМ.

У повідомленні наголошується, що основною темою обговорення стало питання балансу газу України в другому півріччі 2006 року.

Також в повідомленні сказано, що особлива увага була приділена проблемі, пов`язаній з відсутністю у НАК «Нафтогаз України» обсягів газу, які компанії необхідно закачати в підземні сховища газу (ПСГ) для поставок населенню, комунально-побутовому сектору і бюджетним організаціям України в осінньо-зимовий період 2006-2007 рр.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією голови правління ЗАТ "УкрГаз-Енерго" Ігоря ВОРОНІНА, заборгованість "Нафтогазу України" перед «РосУкрЕнерго» за поставлений в 2006 році до України газ на кінець червня становила 382 млн. дол.

Довідка УНІАН. 4 січня 2006 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» врегулювали питання співпраці в газовій сфері. Сторони домовилися про те, що з 1 січня 2006 року «Газпром» поставляє газ компанії «РосУкрЕнерго» за формулою, згідно з якою початкова ціна становить 230 дол. за 1 тис. куб. м. «Газпром» і «РосУкрЕнерго» уклали відповідний довгостроковий контракт на п`ять років. У балансі газу «РосУкрЕнерго» також присутній середньоазіатський газ.

Тариф на транспортування російського газу територією України відповідно до домовленостей дорівнює 1,6 дол. за 1 тис. куб. м на 100 км і сплачуватиметься в грошовій формі.

2 лютого НАК «Нафтогаз України» і «РосУкрЕнерго» на паритетних засадах створили спільне підприємство ЗАТ «УкрГаз-Енерго». Основними напрямами діяльності «УкрГаз-Енерго» є поставка природного газу й інших видів енергоресурсів споживачам України.