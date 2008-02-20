У Тимошенко грошові запити нижчі, ніж у 18-річного дівчиська
13:49, 20 лютого 2008Політика
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6 днів на тиждень прем`єр купує тільки газети
У прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО немає часу витрачати гроші, хіба що на газети, які вона купує шість днів на тиждень.
Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в інтерв`ю російській газеті “Ведомости” перед візитом до Москви.
«Я вам, можливо, дивну річ скажу. У дівчиська років 18, яка пропадає у нічних клубах і дискотеках, набагато вищі грошові запити, ніж у прем`єра. Настає такий час, коли витрачати гроші ніколи і нема на що. Зарплати прем`єр-міністра цілком вистачає, тим паче, що шість днів на тиждень я купую тільки газети», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.
Вона також повідомила, що її чоловік займається бізнесом.
«На сім`ю вистачає, якщо не купувати яхт і вертольотів», – сказала прем`єр-міністр.
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