У Тимошенко грошові запити нижчі, ніж у 18-річного дівчиська

У прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО немає часу витрачати гроші, хіба що на газети, які вона купує шість днів на тиждень.

Про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила в інтерв`ю російській газеті “Ведомости” перед візитом до Москви.

«Я вам, можливо, дивну річ скажу. У дівчиська років 18, яка пропадає у нічних клубах і дискотеках, набагато вищі грошові запити, ніж у прем`єра. Настає такий час, коли витрачати гроші ніколи і нема на що. Зарплати прем`єр-міністра цілком вистачає, тим паче, що шість днів на тиждень я купую тільки газети», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона також повідомила, що її чоловік займається бізнесом.

«На сім`ю вистачає, якщо не купувати яхт і вертольотів», – сказала прем`єр-міністр.