Ющенко не бачить загрози для коаліції у виході низки політиків з НСНУ

19:09, 20 лютого 2008
Політика
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Президент дав інтерв’ю у Парижі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що вихід низки політиків із партії “Народний Союз Наша Україна” не призведе до розколу коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у інтерв’ю журналістам в Парижі.

«Я буду докладати всіх зусиль для того, щоб коаліція працювала, і це (вихід політиків із НСНУ – УНІАН) не є загрозою існування коаліції», - сказав Президент.

 

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