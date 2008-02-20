Ющенко не бачить загрози для коаліції у виході низки політиків з НСНУ
19:09, 20 лютого 2008Політика
943 0
Президент дав інтерв’ю у Парижі
Президент України Віктор ЮЩЕНКО переконаний, що вихід низки політиків із партії “Народний Союз Наша Україна” не призведе до розколу коаліції.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у інтерв’ю журналістам в Парижі.
«Я буду докладати всіх зусиль для того, щоб коаліція працювала, і це (вихід політиків із НСНУ – УНІАН) не є загрозою існування коаліції», - сказав Президент.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter