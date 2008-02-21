Фракція КПУ вважає, що СП загострює ситуацію у сфері держзакупівель

З проханням особисто втрутитися в ситуацію, яка склалася навколо Комітету з питань економічної політики і Секретаріату Президента України щодо законодавчого врегулювання державних закупівель, до Голови Верховної Ради Арсенія Яценюка звернулася фракція КПУ. Про це повідомляється в заяві, яка надійшла в розпорядження УНІАН, адресованій фракцією КПУ на ім`я А. Яценюка.

Секретаріат Президента, мовиться в зверненні, штучно загострює ситуацію в сфері державних закупівель і заводить її в безвихідь, а зайнята «президентським відомством» позиція підсилює недовіру громадськості до єдиного органу законодавчої влади.

Зокрема, останнім часом посадовцями Секретаріату Президента здійснюється тиск на голову комітету і його членів з метою нав`язування власного бачення подальшого вдосконалення норм Закону про держзакупівлі.

При цьому розповсюджуються нічим не підтверджені дані дискредитаційного характеру стосовно нібито неможливості ухвалення головою комітету об`єктивних рішень, а також його зацікавленості в збереженні існуючого порядку здійснення державних закупівель.

Разом з тим, Секретаріат Президента повідомляє про необхідність відсторонення комітету з питань економічної політики від розробки проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти» і передачу цих повноважень іншому комітету або ж спеціальній комісії.

Такі дії посадовців Секретаріату Президента, на думку фракції Компартії, «порочать честь і гідність не тільки Олександра Ткаченка як народного депутата України, голови парламентського комітету і людини, котра завжди займала виключно державницьку позицію, але і нашу фракцію в цілому» .

Тому з метою недопущення подальшого розвитку конфліктної ситуації між парламентом і «президентським відомством» фракція КПУ просить Голову Верховної Ради А. Яценюка особисто втрутитися в ситуацію, котра склалася довкола Комітету з питань економічної політики і Секретаріату Президента щодо законодавчого врегулювання державних закупівель в Україні.