Яценюк каже, що він посередник між потужною опозицію і більшістю

Голова Верховної Ради України Арсеній ЯЦЕНЮК заявляє, що він є посередником між опозицію і більшістю, «і готовий цю функцію виконувати».

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні під час зустрічі із фракцією Партії регіонів.

А.ЯЦЕНЮК зазначив: «Я готовий і є посередником між потужною опозицію і між більшістю».

«Я готовий виконувати цю функцію, і основне, щоб ви дали можливість мені це зробити», - додав він.

На переконання спікера, у парламенті буде досягнуто консенсусу, тому що усі політичні сили чудово розуміють ту відповідальність, яка «лежить на наших плечах».

А.ЯЦЕНЮК додав: «Якщо ми не готові відійти від тих чи інших партійних інтересів, тоді це буде у тому числі і політичний крах тих чи інших політичних сил».