Руслана: Я така щаслива, що не в парламенті – там я просто деградувала

Народна артистка України, депутат Верховної Ради п’ятого скликання, переможниця музичного конкурсу Євробачення–2004 Руслана Лижичко дала інтерв’ю кільком українським ЗМІ, зокрема УНІАН. Предметом зустрічі стала грандіозна подія у творчому житті співачки – підписання контракту з американською продюсерською компанією Warner.

РАДИЛА Б НАШИМ ПРЕДСТАВНИКАМ ШОУ-БІЗНЕСУ КУПИТИ КВИТОК І ПОЇХАТИ НА ГРЕММІ

Руслано, Ви нещодавно повернулися з церемонії нагородження найпрестижнішої у світі музичної нагороди “Греммі", куди Вас запросив Ваш друг американський репер T’Pain. Розкажіть про свої враження.

Українському шоу-бізнесу зараз дуже і дуже не вистачає гарного креативного поштовху. Ми так побігли за попсою, у гіршому розумінні цього слова, що почали втрачати ідентифікацію.

Я приїжджаю на Греммі й мимоволі чекаю, коли приз отримають місцеві американські «козловські», «кіркорови»... Бо розумію, що це комерційна музика... Але там кажуть: «Ні! Отримають Греммі Башмет, такі, як Хворостовський, люди, котрі принесли в музику якийсь стиль, оригінальність».

Я плакала в залі від вражень... Я сиділа посеред дуже серйозної VIP–тусовки, ішла по червоній доріжці, по якій пройшлися всі світові зірки...

Я одягнулася в наряд, який для мене зробили Караванська і Богуцька для нового шоу. Камери мене знімали, але між собою шушукалися: «Хто це така?»

Те, що я побачила на Греммі тільки додало мені впевненості в тому, що потрібно залишатися музикантом, треба мати оригінальний стиль, не бігти за якимось комерційним маревом, за стандартами продюсерів, які клепають проект за проектом і самі через місяць забувають, що це таке було.

Гадаю, багато хто з нашої шоу-індустрії – міг би собі дозволити купити квиток за 1000 доларів і поїхати на Греммі, аби подивитися на професійність, на світовий рівень.

Я була в усіх артистів за лаштунками, в усіх кулуарах, мала можливість переглянути звук, світло – усе, як має правильно робитися, весь продакшн. І я зловила себе на думці, що ми з нашими новим шоу на одній хвилі зі світовими тенденціями... Приїхавши в Україну, я сказала своїй команді, що все робимо правильно, не слухатимемо нікого й далі рулимо в такому ж напрямку.

Ви підписали контракт з американською продюсерською компанією Warner. Це відбувалося прямо на Греммі?

Ні, ми підписали контракт кількома місяцями раніше, просто хотіли про це заявити саме на Греммі, аби підкреслити рівень і статус цієї угоди. Угода з Warner – це інтернаціональний контракт, який може бути цікавим в усьому світі і не прив’язаний до ментальності одного регіону.

Які перспективи Вам відкриються?

Ми зараз у такій ситуації, що самі не можемо навіть написати прес-реліз. Нам доводиться узгоджувати кожне слово, кожну кому з Warner, і це мене одразу поставило на місце: я зрозуміла, що відповідальність кожного мого кроку більша, ніж після перемоги на Євробаченні, коли мені доводилося фільтрувати кожне слово, бо це асоціювалося з іміджем України.

Ми зараз обмежені в імпровізаціях, усі наші графіки чітко узгоджуються, і єдине, що ми змогли відвоювати, – це, щоб Україна залишалася пріоритетною, тобто – щоб презентація мого нового альбому й кліпу відбувалася спершу саме в Україні. Бо я знаю, що успішність нашого проекту в Україні дасть мені абсолютну впевненість і чітке переконання, що проект стане успішним у світі. Знаю, що тут будуть схвальні відгуки, великі продажі альбому. І ніхто не посміє сказати, що проект не має шансів на успіх.

Я абсолютно впевнена в успіху в Східній Європі, Швеції, Бельгії, Греції, Туреччині, Ізраїлі, Німеччині. Зараз, правда, нічого не можу сказати про Британію, Китай, тим більше Японію.

Я навіть маю таке нахабство сказати, що наш проект буде представлений в Америці – і не тому, що в нас є такі можливості, а завдяки співпраці з американськими зірками, – маю на увазі дует з американським репером T’Pain’ом, який отримав цього року Греммі, а також дует з мамцею Міс Еліот, яка співає в стилі R&B. Це має привернути увагу американців до мене, а це мільйони слухачів. Можу сказати, що це буде перепусткою у світовий шоу-бізнес.

РЕЖИСЕР НЕ ЗВАЖАВ НА МОЇ БЗІКИ, БО ЙОГО ЗАВДАННЯ – ЗНЯТИ КЛІП У ФОРМАТІ MTV

Коли побачить Україна Ваше нове шоу і альбом?

Ми кілька днів тому закінчили тізер, шукайте його в магазинах у перші дні весни. Альбом, гадаю, потрапить у магазини вже в першій половині березня. Ми поставили умову нашим американським продюсерам: поки не здійсниться право першої ночі в Україні, ми не запускаємо це принципово за рубежем.

І зараз усі чекають, поки ми завершимо україномовну частину проекту й дамо всі прем’єри в Україні.

А як називається альбом?

В Україні ми називаємо його «Амазонка», у Європі і світі залишається Wild Energy.

Ми просто подумали, що в Україні ще раз слово «wild» (дика), не зрозуміють. Щоправда, я не дуже далеко втекла – амазонка та ж сама wild...

Тож яку Руслану побачать тепер?

Таку, яку я сама себе побачила в кліпі, коли мене знімали… Я так нервувала, м’яко кажучи. Приїхала людина з іншого континенту, режисер Малком почав знімати кліп, і після перших хвилин зйомок ми почали не розуміти одне одного... Ми зробили свою хореографію, а вони сказали, що така хореографія не підходить, потрібно тільки кілька простих рухів. Тобто вони пішли за своїми стандартами, а ми їх почали відтягувати від тих стандартів…

Але в них було завдання зробити продукт, незважаючи на всі мої оригінальні бзіки, який має стати форматним для MTV, продукт, який є зрозумілим усьому світу.

Від початкового варіанта сценарію до кінця зйомок кліпу залишилося відсотків 50, тобто схрещували бульдога з носорогом – український з американським шоу-бізом.

Я хочу сказати тільки одне: ці люди знають свою роботу.

На скільки років Ви підписали контракт з Warner?

Контракт підписують не на роки, а на альбоми. Я “попала” на п’ять альбомів, це приблизно сім років.

А зйомки кліпу, запис альбому проходили за чиї кошти – Ваші чи Warner?

Певну частину коштів вносимо ми, певну – рекордингова компанія. Це підкреслює серйозність контракту. Бо коли артист сам за все башляє, то виходить, що це потрібно тільки йому.

ЗАМІСТЬ ВИСТУПУ В ООН... Я ЗАСПІВАЛА

Нещодавно Ви їздили у Відень на Форум ООН, присвячений боротьбі з торгівлею людьми. Кажуть, Ви там щось небачене вчудили...

Про це я теж хочу розповісти, там було цікаво…

Після того, як ми змінили формат Євробачення, ми також змінили Форум ООН, організований Офісом з боротьби з наркотиками і злочинністю Організації Об’єднаних Націй. Так, цей Форум був присвячений боротьбі з торгівлею людьми. Там ніколи не дозволялися виступи артистів. Туди, як правило, приїжджають президенти, перші леді, прем’єр-міністри, дипломати найвищого рівня, тобто збираються еліти та обговорюють плани дій щодо боротьби з торгівлею людьми на майбутній рік.

Біля мене сіла жінка й заговорила до мене російською: «Яка я рада, що ти тут». Я почала активно згадувати, де я її могла бачити – мені було незручно перепитати, хто вона така. Виявилося, це була дружина Квасневського... Потім я цілий день провела в товаристві першої леді Єгипту і колишньої першої леді Польщі…

На завершення Форуму заступник генсека ООН містер Коста оголосив наш проект «Not for Sale» («Не для продажу») – це кампанія, яку ми запропонували для запобігання торгівлі людьми в усьому світ. «Not for Sale» включає пісню, кліп і велике шоу.

У своїй промові я закликала всі подібні кампанії об’єднатися і, як на мене, «Not for Sale» звучить дуже креативно.

Потім на 10 хвилин був мій виступ… Я хочу сказати, що Рікі Мартін зачитав промову з листочка, Валерія (російська співачка) теж зачитала свою промову, а ми вийшли і без листочка заспівали.

Спочатку ми розхвилювалися, бо люди сиділи в шоці, вони не розуміли, де вони і як це могло з ними статися. Світло було вимкнене, ми вийшли в гуцульсько-байкерських костюмах, і можете собі уявити їхню реакцію.

Після першої пісні люди тільки почали трішки плескати в долоні, а після четвертої – ми побачили, що перші леді почали підтанцьовувати. Мені дуже шкода, що ми не зафіксували реакцію відомих людей на наш виступ.

Це все одно, якби я прийшла у Верховну Раду й заспівала.

Я бачу, що у Вашому будинку розміщається також і Ваша студія…

Так. На сьогодні мені відмовлено в репетиційних базах. Жоден мер – ні Львова, ні Києва – не відреагував на моє прохання в наданні приміщення для репетицій.

Черновецький взагалі, мабуть, забув, що він мені пообіцяв надати хоча б шматочок маленького підвальчика… Мій балет знімає приміщення у Львові, а я була змушена добудувати до свого будинку цей підвал для студії. Мої сусіди не дуже задоволені, бо ми проводимо тут репетиції. Нехай дарують, ми ж повинні десь це робити...

ВАКАРЧУК МЕНЕ ДУЖЕ ЗДИВУВАВ, ПІШОВШИ У ПОЛІТИКУ

Ви казали, що Славко Вакарчук сусідує з Вами?

Так. Мені казали, що в нього поблизу є десь маєток, але я сама ще не бачила.

Тобто в гості ще не заходили?

Нє, нє. Славко ще нас не запрошував до себе.

Ми в цій недобудованій хаті живемо вже рік. Після Євробачення ми з Сашком (чоловіком. – Авт.) винаймали хату, про це навіть ніхто не знав. Бо хата, яку дав Олександр Омельченко (колишній мер Києва. – Авт.) класна, звичайно, але вже дуже малесенька, ми там тільки змогли офіс розташувати.

Та я вдячна й за це, бо то була єдина предметна річ, яку я отримала після перемоги на Євробаченні.

...У Мінську в нас була спільна прес-конференція з переможницею Євробачення–2003 Сертаб Еренер, а аткож групою «Лорді», яка перемогла у 2006 році. І журналісти запитують усіх нас, що ми отримали після перемоги на Євробаченні. Сертаб каже: «Мені подарували будинок, який коштує кілька мільйонів доларів». «Лорді» розказали, що їм зробили великий паб у їхньому стилі, назвали сквер на їхню честь.

І я зрозуміла, що ми зараз виглядатимемо кепсько, бо ми нічого не отримали, тому ухилилися від запитання – сказали, яка гарна Білорусь і що нам треба терміново на поїзд, встали й вийшли. Ось так.

Наші гонорари потрошку дають нам змогу будувати будинок, ну, також і кредит ще взяли.

Що Ви можете сказати про поїздку Ані Лорак на Євробачення? І взагалі, як розцінюєте шанси України?

Можу сказати, що Каролінка віддуватиметься за всіх. Їй же по-справжньому ніхто не сприяє, щоб вона якомога краще представила Україну на Євробаченні.

Взагалі-то я б мала виставитися Каролінці, бо вона ще мала їхати на Євробачення того року, коли я перемогла. Потім вона ще кілька разів повинна була їхати, і завжди їй щось не щастило.

Вона молодець, вона з усіх сил готується, і я думаю, що ми займемо гідне місце.

Як колишній депутат парламенту чи цікавитеся політичними процесами в Україні?

Ні, абсолютно!

Я неймовірно рада, що знову не пішла в політику. Останніх півроку мого перебування у Верховній Раді я розуміла, що там я деградую, що гаю час.

Мені тільки шкода законопроектів щодо НАТО і євроінтеграції, які ми ініціювали.

Ваш колега Славко Вакарчук зайняв, можна сказати, Ваше місце у фракції. Ви не здивовані таким його кроком?

Я страшенно здивувалася, коли дізналася, що Славко пішов у депутати… Просто його попередні висловлювання про депутатство абсолютно суперечать його вчинкові. Пам’ятаю, скільки разів він мене питав, що я там роблю і навіщо це мені, казав, якомога швидше покинути політику.

Чи не шкодуєте, що підтримували Помаранчеву революцію?

Ні! Це був героїчний вчинок усіх нас. Якби було потрібно, я б ще раз це зробила.

МИ З ЧОЛОВІКОМ ЩЕ ПАМ’ЯТАЄМО, ЯК РОБЛЯТЬСЯ ДІТИ

Ви чудово виглядаєте, як Вам вдається тримати фігуру? Скільки Ви важите?

Зараз важу 48 кілограмів 600 грамів. Нещодавно мала проблеми зі здоров’ям – чіткого діагнозу так і не поставили... Лікар вирішив просто мене посадити на дієту. Так що ніякого пива чи чогось подібного зараз я не вживаю. У Вас надзвичайно напружений ритм життя. А чи не пора вже замислитися про дитинку?

Пора. Ми з Сашком уже думаємо про це давно і навіть ще пам’ятаємо, як це робиться (сміється. – Авт.). Моя мама вже теж мучить нас із цим питанням, каже, що б уже бавила онучка.

Але зараз складаються обставини так, що трішки ще потрібно почекати.

Чи Ви вже замовили подарунок Сашкові на 8 Березня?

Мені Сашко завжди дарує на це весняне свято весняні квіти – тюльпани. Навесні я більше ніяких квітів не визнаю.

Він завжди намагається знайти якісь такі оригінальні тюльпани, що я навіть не уявляла, що такі є на світі. Одного разу подарував тюльпани чорного кольору.

Ви зараз можете назвати себе щасливою?

Боюся наврочити (сміється – Авт.), дайте об щось постукати.

Оксана Климончук