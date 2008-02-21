Ющенко проситиме Алексія II офіційно зняти анафему з Івана Мазепи

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проситиме патріарха Алексія II офіційно зняти анафему з гетьмана Івана Мазепи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник глави Секретаріату Президента Юрій БОГУЦЬКИЙ журналістам після початку зустрічі В.ЮЩЕНКА з Алексієм II.

Ю.БОГУЦЬКИЙ розповів, що де-факто анафема з Мазепи знята, оскільки починаючи з 1918 року під час служінь ім’я Мазепи не згадується серед прізвищ, що піддані анафемі. Водночас, офіційних свідчень про цей факт немає, тому В.ЮЩЕНКО попросить надати відповідні документи українській стороні.

Як відомо, під час останнього візиту В.ЮЩЕНКА до Москви було досягнуто домовленості з президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ щодо спільного відзначення 300-річчя Полтавської битви.

Довідка УНІАН. Щороку в неділю Торжества Православ’я в церквах урочисто проголошують вічну пам’ять поборникам чистоти віри і проклинають єретиків, відлучених від Церкви. Серед останніх (хоча його ім’я й не називається) все ще залишається Іван Мазепа. Накладена у листопаді 1708 року за наказом Петра І, анафема продовжує формально тяжіти над гетьманом, хоч протягом трьох століть так і не було наведено більш-менш серйозних аргументів на користь того, що Мазепа повинен вважатися віровідступником.

Як зазначив 26 жовтня 2007 р. у прямому ефірі програми «Свобода з Савіком Шустером» на телеканалі «Інтер» ректор Київської православної богословської академії архієпископ Переяслав-Хмельницький Димитрій, анафема з Мазепи давно знята. На доказ своїх слів він показав книгу спогадів митрополита Антонія (Храповицького). В книзі, зокрема, міститься розповідь про те, що до владики Антонія, як тогочасного митрополита Київського, у 1918 р. звернувся глава Української держави гетьман Павло Скоропадський з проханням клопотати перед Патріархом Московським і всієї Росії Тихоном (Бєлавіним) про скасування анафеми гетьману Івану Мазепі. Він отримав від Предстоятеля РПЦ відповідь, що на підставі рішень Помісного Собору, який засудив практику накладення церковних покарань за політичні провини, анафема на гетьмана Івана Мазепу скасовується.

Гетьман був меценатом церкви, зокрема, коштом І.Мазепи було відновлено Києво-печерську лавру, обнесено її кам’яною стіною, поставлено дві брами з церквами над ними. За кошти І.Мазепи було оновлено Софіївський собор і побудовано Софійську дзвіницю.