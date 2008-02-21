Голова Нафтогазу у Москві попросив про медичну допомогу (фото)

Для голови "Нафтогазу" Олега Дубини візит до Москви (на газові переговори разом з прем’єр-міністром Юлією Тимошенко) виявився серйозним випробуванням на силу волі. За інформацією Української правди, під час перельоту, ще у літаку, в нього раптово почалися болі у спині. Щойно прибувши до Білого дому, Олег Дубина попросив про медичну допомогу.

У залі офіційних зустрічей, де українська делегація чекала виходу прем’єрів після переговорів, пан Дубина стояв, спираючись на стілець.

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