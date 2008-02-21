Ющенко та Патріарх Московський хочуть спільно святкувати 1020-річчя Хрещення Русі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО і Патріарх Московський і всея Русі Алексій ІІ висловлюються за доцільність спільного святкування 1020-річчя Хрещення Русі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вони сказали на спільному підході до преси.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО зазначив, що ця дата є як духовним, так і світським святом.

«Дуже добре було б, якби обидві програми (духовна й світська – УНІАН) були гармонізовані», - сказав Президент України .

У свою чергу Алексій ІІ підкреслив, що Хрещення Русі починалося в Києві на берегах Дніпра, й спільним обов’язком є разом святкувати цю дату.

Водночас, за словами Алексія ІІ, окрім свят, необхідно також разом вшановувати трагічні дати.

Він нагадав, що як у російських, так і в українських церквах відбуваються служби за жертвами Голодомору, а також інших жертв. «Жертв червоного терору», - сказав він.