Ніколаєнко з 72-літнім американцем чекають, коли Бог пошле їм дітей

У Києві відгримів черговий конкурс краси з черговою гучною назвою "Міс Україна-Всесвіт-2008". Нову "міску" обирали в київському виставковому павільйоні "Альта-Експо". Можна не сумніватися, що гостей туди привело прагнення не так подивитися на українських красунь, як побачити на власні очі суперзірку світової моди Наомі Кемпбел. Привезти темношкіру красуню до України обіцяла власниця конкурсу "Міс Україна-Всесвіт" Олександра Ніколаєнко.

До початку конкурсу серед гостей уперто поширювалися чутки, що на пані Кемпбел чекати не варто, мовляв, красуня до України не прилетіла. У протилежному скептиків переконували оптимісти, які стверджували, що Наомі вже в Києві – просто собі відпочиває... Зрештою, як виявилося згодом, причина для майже двогодинного спізнення Наомі на конкурс досить-таки суттєва. Жінки мусять зрозуміти пані Кемпбел – протягом майже п`яти годин у готелі їй робили масаж (!), тому шановні гості таки мали трохи зачекати...

Утім, у залі тим часом сумно не було. Свої місця за пафосними столиками займали наші "зірки" – Ірина Білик (яка прийшла чомусь без чоловіка, Дмитра Дікусара), Лілія Подкопаєва з чоловіком, Яна Клочкова, Володимир Гришко, Юрій Рибчинський, режисер Оксана Байрак і навіть Віктор Янукович-молодший та Сергій Ківалов...

Коли ж публіка майже втратила надію, що конкурс таки розпочнеться, у центрі залу непомітно з`явилися члени журі – сама Наомі Кемпбел, Олександра Ніколаєнко з чоловіком – американським мільярдером Філом Раффіло, Володимир Горянський та Лариса Удовиченко. А на сцену одна за одною стали виходити конкурсантки, яких було аж чотирнадцять. Оголошували їх ведучі – Маша Єфросиніна та Віталій Козловський. Останній помітно хвилювався, тому часто затинався й замовкав – добре, що досвідчена Маша брала весь удар на себе.

Якщо перший вихід красунь не викликав особливого ажіотажу, то наступний – у купальниках, мабуть, запам`ятався глядачам надовго. Принаймні сусідка в залі просто не могла всидіти на місці мовчки. Слухати її коментарі було набагато цікавіше, ніж спостерігати за бразильською самбою у виконанні майже оголених конкурсанток.

– Ні, ну ви тільки подивіться, кого туди набрали! – обурювалася глядачка. – Які в отої криві ноги – прямо хрестом! А он та взагалі товста!..

Звісно, судити настільки строго – справа невдячна, але нам здалося, що моделі справді трохи не дотягували до світових стандартів – не лише у фігурі, а й у поведінці, у впевненості на сцені... Із самого початку вигідно вирізнялася з-поміж них лише конкурсантка під номером 5 – яка зрештою й перемогла.

Нагороджували нову "Міс Україна-Всесвіт", харків`янку Елеонору Масалаб, не хто інший, як сама Наомі Кемпбел – разом з пані Ніколаєнко. Спочатку красуні розцілувалися на сцені, а потім кинулися з подарунками до переможниці. Поки Наомі обв`язувала дівчину переможною стрічкою, Саша закріплювала на її голові корону. До речі, корона була справді "королівська" – ексклюзивна, прикрашена діамантами, а коштує – 70 тисяч євро! Після урочистої частини всі – і учасниці, і судді – швиденько втекли за лаштунки. Наомі Кемпбел попрямувала до готелю "Хаят" – відсипатися, адже за кілька годин уже мала летіти на показ до Мілана. Інші ж гості та організатори шоу святкували закінчення конкурсу в одному з пафосних ресторанів столиці.

Виспавшись, власниця конкурсу "Міс Україна-Всесвіт" Олександра Ніколаєнко та її цьогорічна переможниця Елеонора Масалаб поспішили на прес-конференцію в УНІАН, яка була присвячена підсумкам конкурсу. Конференція транслювалася в прямому ефірі 5-го каналу, тому організатори попередили одразу – спочатку питання по суті, а потім вже про Рудьковського.

Пані Ніколаєнко перед пресою ще раз начепила корону з брильянтами й пов’язала стрічку Елеонорі Масалаб.

Елеонора виглядала на прес-конференція так, як і на конкурсі – дещо невпевнено… Весь час намагалася видушити з себе хоч якусь усмішку, а відповідала на запитання не як студентка Харківської юридичної академії, а, я б сказала, студентка ПТУ (чи то пак – коледжу).

Проте їй слід віддати належне за відповідь на запитання, що прозвучало на конкурсі, яке їй задав один з членів журі Філ Раффін:

– Як ви ставитеся до вступу в НАТО?

– Я хочу жити в безпечній країні, – сказала переможниця.

Елеонора брала участь у конкурсі «Королева Харкова-2006» і стала її переможницею, а також отримала титул першої віце-міс конкурсу «Модель світу» у 2006 році в Китаї. Вона любить читати детективи, готувати, її коронна страва – український борщ.

Відповіді на прес-конференції давалися Елеонорі тяжко...

– Я почувалася дуже елегантно, старалася бути красивою леді, і, здається, мені це вдалося, – сказала красуня.

Дружина 72-літнього американського багатія першим ділом дорікнула журналістам у великій кількості неправдивої інформації, яку вона по приїзді в Україну прочитала про себе:

– Приїхавши в Україну, я прочитала в пресі багато речей, які мені абсолютно не зрозумілі й викликають тільки посмішку, бо вони не є правдивими. Я вас дуже прошу, шановні журналісти, не беріть у лапки начебто мої слова. Я вам вдячна за те, що ви про мене не забуваєте, але не потрібно свої слова подавати як мої.

Бюджет конкурсу, за словами його власниці, дуже великий. Настільки великий, що вона навіть не назвала суму, аби «не шокувати» нікого.

Як ішлося вище, обирати головну красуню в Україні приїхала скандальна модель Наомі Кемпбел, яка через потребу в кількагодинному масажі (з 15.40 до 20.30) стала причиною серйозної затримки конкурсу. Співорганізатор конкурсу Олексій Дівєєв-Церковний, який теж був учасником прес-конференції, сказав, що в готелі «Хаят» страшенно переживали, аби вона його «не розгромила так, як це було в Москві». Але, на щастя, цього разу Наомі нічого не розтрощила й нікого не побила. Більше того – їй сподобався Київ, і навіть не хотіла звідси їхати, принаймні так кажуть ті, хто був ближчий до її прекрасного тіла.

Пані Ніколаєнко старалася говорити про Кемпбел більш ніж простодушним тоном. Каже, що жінка з найпрекраснішим у світі тілом відпрацювала дуже добре, була вагомим членом журі, було приємно слухати її коментарі.

А чому саме Наомі Кемпбел? Саша пояснила, що запрошувалося багато інших відомих моделей, наприклад Клавдія Шифер, проте, крім Наомі, ніхто не погодився їхати.

По-справжньому приїздові Кемпбел в Україну організатори конкурсу раділи тільки після того, як вона поїхала, бо до останнього чекали від неї якихось сюрпризів

– Вона вміє тримати людей у напрузі, ніхто не знає, що вона викине, – каже дружина літнього американського мільярдера.

Наомі в неформальній обстановці поводилася також нормально, хвалила Елеонору, казала, що в неї надзвичайно красиве тіло, гарне волосся і що вона має великі перспективи, проте вона занадто скромна.

Через кілька місяців Наомі святкуватиме свій день народження.

– Наомі запросила нас на свій день народження в Канни – він якраз припадає на Канський фестиваль, – повідомила Саша.

– Пані Ніколаєнко, чи впливали ви якимось чином на думку чоловіка щодо конкурсанток? – запитала кореспондентка УНІАН.

– Ми оголошували Філа Раффіна як людину незалежну, як такого, що не має до мене жодного стосунку. У середу ввечері він був членом журі, а не моїм чоловіком, тобто він працював. Стосунки в нашій сім’ї побудовані так, що ні він не впливає на мою думку, ні я на його. Ми можемо тільки погоджуватися чи не погоджуватися, у нашій сім’ї не прийнято казати: я хочу так і не інакше.

ЗМІ багато писали про легендарне весілля молодої Ніколаєнко та престарілого Раффіна, але сама Саша не захотіла потішити українську пресу подробицями.

– Моє особисте життя завжди залишатиметься особистим. На своєму весіллі я не хочу робити на цьому піар, бо ця подія є в кожної жінки – так само, як і народження дитини. Ми підписали з нашими весільними гостями документ про нерозголошення їхньої присутності на нашому святі. У мене емоції були яскраві – такі, як належаться нареченій, що виходить заміж за коханого чоловіка. Ми з чоловіком плануємо завести дітей, ми з нетерпінням чекаємо на цю подію, і якщо Бог пошле, то ми, безумовно, будемо щасливі.

Молода дружина каже, що не хотіла весілля, але чоловік її переконав.

– Яким для вас є ідеальний чоловік? – поцікавилася кореспондентка УНІАН.

– Ідеальних чоловіків не буває, але для мене ідеальний чоловік, на сьогодні – мій чоловік.

– А чи підписували ви шлюбний контракт?

– Так, ми підписали контракт. Я чула, що це принизлива процедура, некомфортно... Але все залежить від того, що хоче отримати від тебе чоловік, а ти від нього. Підписання контракт задовольнило мене й мого чоловіка, і жодних дискомфортних моментів не було. Контракт захищає мене та мого чоловіка від життєвих незгод. Це було взаємне рішення, бо в нього був свій капітал, а в мене свій. Це також добре і для наших майбутніх дітей. І, як не дивно, я навіть отримала від цього задоволення.

Проте подробиць контракту Олександра не повідомила.

Що ж, хочеться побажати щастя молодому подружжю, дітей без ліку та перемоги Елеонорі Масалаб на конкурсі «Міс Усесвіт», який відбудеться 14 липня 2008 року у В’єтнамі.

Тетяна Данилова, Ксеня Лесів