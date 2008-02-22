Бойко заявляє, що на 1 січня 2008 року Україна не мала боргів за газ

Народний депутат, заступник голови парламентського комітету з ПЕК Юрій БОЙКО заявляє, що Україна не мала боргів за газ станом на 1 січня 2008 року.

Про це він заявив у ефірі одного з телеканалів.

"Я хочу, щоб було зрозуміло, що у нас не було заборгованості станом на 1 січня 2008 року, оскільки в українських сховищах був газ, а гроші на його оплату були на рахунках НАК", - сказав він.

За словами Ю.БОЙКА, "взагалі не планувалося закривати баланс листопада і грудня минулого року газом середньоазіатського походження".

"У нас були домовленості щодо викупу газу з Держрезерву і відповідний проект постанови, і він пройшов узгодження урядового комітету", - сказав екс-міністр палива і енергетики.

"Також у нас була домовленість з "Укрнафтою", це наша вітчизняна компанія, ми викуповували газ у неї, і ті гроші, які лежали на рахунку "Нафтогазу", якраз були призначені для того, щоб купити наш вітчизняний газ і закрити газовий баланс 2007 року, затверджений Кабінетом Міністрів, з використанням цього газу. У нас вистачало свого газу", - заявив Ю.БОЙКО.

Нагадаємо, раніше «Газпром» заявляв, що заборгованість України за поставлений з 1 січня 2008 року газ наближається до 500 млн. дол., а загальний прострочений борг за газ досяг 1,5 млрд. дол.

З 14 лютого НАК «Нафтогаз України» почав погашення боргу за спожитий в 2007 році газ.