Черновецький не може сидіти на горі золота і нічого не брати... для киян

Київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив начальнику Головного управління праці і зайнятості Тетяні КИСЕЛЬОВІЙ підготувати протягом 10 днів проект реєстрації людей, що приїздять у Київ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ сказав сьогодні під час розширеного засідання колегії Київської міської державної адміністрації, на якій розглядалося питання працевлаштування безробітних у столиці.

«Ви всі повинні попрацювати над тим – і це моє вам доручення, і все це протягом того часу, який я вказав, - щоб ми знайшли механізми реєстрації цих людей (приїжджих), а вони сьогодні є», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, звертаючись до Т.КИСЕЛЬОВОЇ.

Мер Києва підкреслив, що на сьогодні найбільша проблема для міста в цьому питанні – «що не реєструють людей, які приїжджають до Києва і забирають робочі місця в киян». Крім того, зазначив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ, на сьогодні податки приїжджих до Києва на заробітки здебільшого йдуть туди, де вони зареєстровані. Мер висловив переконання, що в руках Управління праці і зайнятості є величезний потенційний ресурс для міста, який можна використовувати, якщо знайти механізм реєстрації приїжджих.

«Це все одно, що сидіти на якійсь горі із золота і нічого звідти не брати для киян», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ доручив Т.КИСЕЛЬОВІЙ протягом 10 днів підготувати всі необхідні документи для реалізації ідеї реєстрації приїжджих.

«Тоді ми одержуємо і дохід до бюджету, і нові соціальні програми, і подяку від людей», - сказав міський голова, кажучи про реалізацію даної ідеї.

Разом з цим він сказав, що вітає людей, які приїжджають до Києва, оскільки вони багато виконують «різних важливих функцій і поповнюють київський бюджет, завдяки чому він зріс майже в 5 разів усього за півтора року». Але, за його словами, у разі, якщо повернуться старі часи і бюджет раптом зменшиться до колишнього обсягу, то кияни будуть не задоволені. Він ще раз підкреслив, що на сьогодні субвенція Києву з держбюджету не враховує реальну кількість людей у Києві, які несуть величезне навантаження на інфраструктуру столиці. «Київ сьогодні треба визнати мегаполісом, треба змінити абсолютно порядок цифр, які нам зобов`язані передаватися Кабінетом міністрів, інакше це несправедливо, це проблема», - підкреслив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ. Він сказав, що до вирішення цього питання необхідно підключити фракції у Верховній Раді, а, крім того, він готовий особисто обговорити тему фінансування і реєстрації приїжджих з Президентом.

«Якщо потрібно я піду на доповідь до Президента. Мені вона потрібна ця доповідь, щоб я знав, як нам реєструвати людей», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.