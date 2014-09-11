Коліушко назвав чотири основних успіхи за 100 днів президентства Порошенка

Про це він сказав під час круглого столу в рамках проекту «Схід+Захід», ініційованого інформаційним агентством УНІАН, телеканалом УНІАН-ТБ і Телевізійною службою новин каналу «1+1».

За словами Коліушка, є чотири успіхи за 100 днів президентства Порошенка. «Починаючи з інавгураційної промови Петро Олексійович абсолютно достойно поводився як лідер нації» у складних умовах фактично воєнного стану, вважає експерт.

Як зазначив Коліушко, Україні багато років не вистачало такої «чіткої патріотичної риторики, і через це ми дуже багато програвали».

Коліушко відзначив «достатньо ефективне представництво України на зовнішній арені», виконання обіцянки про призначення дострокових парламентських виборів, хоча й не змінено закон про вибори, «і ми багато програємо через це».

До позитивів він також зарахував «досить пристойний рівень співпраці уряду та президента».

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Серед недоліків Коліушко назвав те, що Порошенко прийшов на пост президента без готової програми реформ в Україні.

Він також назвав «дивним формування кадрового складу Адміністрації президента». «Акцент виключно на бізнесменів, на вихідців із бізнесу призводить до того, що ми отримуємо загрозу не зовсім адекватного розуміння цілою командою президента методів публічного керівництва державою», - сказав експерт.

За словами Коліушка, також фактично провалено проведення конституційної реформи.