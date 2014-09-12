Бойовики знову атакували українських військових, загиблих немає - Тимчук

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив лідер групи "Інформаційний опір" Дмитро Тимчук.

Зокрема, 4 рази були обстріляні позиції на території аеропорту в Донецьку (1 раз БМ-21 "Град", 1 раз - з мінометів, 2 рази - з ствольної артилерії), мінометному обстрілу піддалися блок-пост в районі Малоорлівки, опорний пункт біля населеного пункту Піски.

Читайте такожЗ полону бойовиків звільнені ще 36 військових – ПорошенкоКрім того, зі стрілецької зброї були обстріляні позиції українських військових поблизу населених пунктів Щастя і Артема.

Читайте такожРНБО зафіксувала 129 обстрілів позицій силовиків з початку перемир’яЗа попередніми даними, за ніч втрат серед українських військовослужбовців не було, повідомив Тимчук.