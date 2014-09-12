Грузія надала Україні ліки загальною вартістю 580 тис. доларів

Як повідомили УНІАН у прес-службі МОЗ України, майже 12 тонн гуманітарного вантажу містить понад 100 найменувань медикаментів та засобів медичного призначення, серед яких перев'язувальні матеріали, антибіотики, ліки для хворих на діабет, імунобіологічні препарати (в тому числі вакцини БЦЖ, від правцю, дифтерії), витратні матеріали для діалізу, а також предмети першої медичної допомоги.

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Загальна сума грузинської допомоги сягає 580 тис. доларів США.

За словами заступника міністра охорони здоров’я України Василя Лазоришинця, ця допомога стала конкретним результатом роботи міністерств двох країн.

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Гуманітарний вантаж знаходиться у митному терміналі аеропорту і після оформлення буде розподілений серед цивільних закладів охорони здоров’я, в першу чергу на сході нашої країни.

Це перший етап допомоги дружнього грузинського народу українцям. Пізніше до Києва прибудуть грузинські фахівці, які оцінять можливість перевезення частини пацієнтів на лікування до Грузії.