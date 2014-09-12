Єврокомісія не уповноважена вирішувати питання постачання зброї Україні - Баррозу

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві заявив президент Європейської комісії Жозе Мануель Баррозу.

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“Європейська комісія як така не може коментувати це. Це не наша компетенція. Це питання, які Україна може обговорювати з окремими країнами Європейського Союзу. Європейська комісія не має компетенції навіть у питаннях військово-технічного співробітництва. Все що я можу сказати: ми маємо працювати над віднайденням політичного рішення. Я впевнений, що це найкращий спосіб не лише в інтересах України, але й в інтересах Європи, миру в Європі. Звичайно, Україна як суверенна країна має право захищати себе будь-якими засобами, й Україна не повинна відмовлятися з цього принципу. Вона може підписувати будь-які військово-технічні угоди, які вважає за потрібне. Але мені здається, буде набагато краще інвестувати у політичне рішення. Якщо є можливість досягти компромісу, то це найкращий варіант. І в цьому ключі діє Європейська комісія в ролі посередника між Україною та Росією, що стосується як імплементації угоди про вільну торгівлю, так і в енергетичних питаннях”, - заявив Баррозу.Читайте такожПорошенко не просив у Польщі продати зброю - Коморовський

За його словами, обмежувальні заходи по відношенню до Росії не мають на меті загострити ситуацію, але продемонстувати, “що існують рішення, які ми не можемо приймати, і що наслідком цих рішень буде неминуча шкода для відносин між Росією і ЄС, якщо питання України не буде вирішено у ключі міжнародних принципів та поваги до суверенітету України”.