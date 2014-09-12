На засіданні РНБО йшлося про фінансування АТО на 2015 рік та підготовку до зими — Коваль

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам після засідання РНБО повідомив заступник секретаря РНБО Михайло Коваль.Читайте такожПорошенко скликав засідання РНБО

“На засіданні РНБО були заслухані звіти керівника Міністерства оборони, командувача Національної гвардії, Державної прикордонної служби щодо витрати коштів, визначених для виконання завдань як у зоні АТО, так і для виконання завдань за призначенням в цих відомствах. Окрім того, заслухали питання щодо фінансування Міністерства оборони, силових структур на 2015 рік”, - сказав він.

Також Коваль додав, що жодних кадрових рішень та будь-яких інших питань, окрім зазначених ним, не розглядалися. Також не порушувалось питань про санкції.Читайте такожУряд виділив на АТО 9,1 млрд гривень

Окрім того, він розповів, що на засіданні йшла мова про фінансування АТО щодо підготовки до зимового періоду.

“Міністр оборони і керівники інших силових структур доповідали і робили акцент на виконанні всіх заходів з підготовки до зими. Обмундирування закуплено відповідно до доповіді міністра оборони та інших силовиків. Закуплено все необхідне, щоб наші бійці і командири були одягнуті за зимовими нормами”, - сказав Коваль.