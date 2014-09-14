Російські ЗМІ більше не називають владу України "хунтою" - журналіст
13:08, 14 вересня 2014Політика
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Російські ЗМІ більше не називають владу України "київської хунтою".
Російські ЗМІ більше не називають влада України "київської хунтою" @Varfolomeev
Про це в соцмережі написав журналіст "Эха Москвы" Володимир Варфоломєєв.
"Київська "хунта" повністю зникла з російських теленовин (Перший, Росія, НТВ, ТВЦ, РЕН, П'ятий) - "Медіалогія", - написав він.Читайте такожРосійські ЗМІ намагаються сіяти паніку: їм здається, що в Маріуполі бойовики
Варфоломєєв розмістив дані сервісу моніторингу ЗМІ "Медіалогія", за допомогою якого можна підраховувати кількість згадок різних термінів і осіб в новинах.
З 4 вересня на центральних російських телеканалах не було зафіксувала жодної згадки "хунти".
Київська "хунта" повністю зникла з російських теленовин (Перший, Росія, НТВ, ТВЦ, РЕН, П'ятий) - "Медіалогія". pic.twitter.com/MR4JqMhgh9
- Володимир Варфоломєєв (@Varfolomeev) Вересень 14, 2014
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