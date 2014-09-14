Партія "Зелена планета" визначилась з ким іде на вибори

Про це повідомляє прес-служба партії за матеріалами позачергового з'їзду.

Як сказано у повідомленні, партія «Зелена планета» об’єдналася з «Партією Захисників Вітчизни», ВГО «Українська академія наук», МГО «Козацтво Запорозьке», «Всеукраїнським союзом громадських об’єднань учасників бойових дій, ветеранів військової служби та правоохоронних органів», 11-м батальйоном територіальної оборони «Київська Русь», ВГО «Громада і Закон».

На з’їзді була ухвалена оновлена програма партії з новими пунктами, зокрема, було поставлено питання застосування негайних та дієвих методів задля упередження екологічної катастрофи на сході України через затоплення шахт.

Також до програми увійшли такі пункти, як розвиток інформаційних технологій, за рахунок власного інтелектуального потенціалу; розробка шляхів подолання енергетичної кризи; участь членів партії у підготовці кваліфікованих фахівців, задля подолання нагальних екологічних проблем; підвищення заробітної плати науковцям та інше.

Читайте такожУкраїнські партії формують виборчі списки (оновлюється)На з’їзді були присутні Герої України, делегати з усіх областей України, державні та громадські діячі, молодь, які підтримують ідеї Української партії «Зелена планета».

На початку зустрічі всіх присутніх привітав лідер партії Сергій Орєхов: «Економічні кризи, політичні потрясіння, невизначеність життєвих устоїв,втрата ідеалів, складні екологічні проблеми – все це позбавляє людей впевненості в майбутньому, породжує відсутність духовності в суспільстві, сприяє руйнуванню принципів. Тому, головними критеріями вирішення соціальних проблем, в сучасному суспільстві, повинні, на наше глибоке переконання, бутидуховно-моральні цінності, патріотизм, любов до Батьківщини і народу», - наголосив Орєхов.

«Сьогодні всім політичним партіям країни необхідно стримувати свої амбіції, а навчитися, нарешті, чути голос кожного громадянина, його проблеми, та біль країни в цілому», - заявив він.

Читайте такожПолковник Мамчур іде на вибори від блоку ПорошенкаЮрій Кармазін у своєму виступі також наголошував на тому, що сьогодні необхідно об’єднувати зусилля задля встановлення миру на території країни.

Віктор Палій зазначив, що Україна сьогодні прокинулась від летаргічного сну і громадяни вирішили скористатися своїм конституційним правом і змінити владу, яка протягом багатьох років стримувала прогрес України.

Герой України, перший космонавт незалежної України Леонід Каденюк, під час свого виступу звернув увагу всіх делегатів та присутніх на те, що українська партія «Зелена Планета» не працює лише у період передвиборчих перегонів, а активно працює у законодавчому полі і допомагає всім, хто часто залишається поза увагою суспільства – ветеранам, дітям-інвалідам.

«Сьогодні ми живемо, безсумнівно, у важкий час, але необхідно дивитися вперед. Я, як людина активної громадянської позиції, можна сказати, на все життя пов’язаний з цією партією, адже їх програма, підхід до вирішення екологічних проблем, заради якого вони об’єднуються з різними громадськими організаціями, їх прогресивні методи та людяність – це те, що необхідно для становлення та відродження нової України » - наголосив Каденюк.

Читайте такожУ Києві розпочалися з'їзди партій “Батьківщина”, ВО "Свобода" та “Народний фронт” Президент ВГО «Українська академія наук» Олексій Оніпко у своєму виступі подякував партії, за те, що вона не стоїть осторонь щодо наукових розробок і прогресивних методів подолання екологічних проблем, та веде свою роботу, беручи до уваги думки та напрацювання науковців.

На останок Сергій Орєхов подякував усім присутнім, зазначивши: «Тільки спільними зусиллями ми досягнемо необхідного результату. Ніщо так не прикрасить нашу країну як взаєморозуміння між українцями та їх згуртовані дії, направленні на покращення екологічного, економічного та соціального становища України».