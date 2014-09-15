Тимчук: Найбільша активність військ РФ відзначена в Донецьку, Луганську та Дебальцевому

Про це свідчать оперативні дані групи «Інформаційний Опір».

За минулі вихідні у зоні бойових дій на Донбасі зберігалася напружена ситуація. Не припинялися обстріл позицій і блок-постів українських підрозділів з боку російсько-терористичних військ, наголошує керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.Читайте такожОбстановка в Донецьку критична, є жертви - міськрада

"Всього протягом 13-14 вересня зафіксовано не менше 40 обстрілу. Найбільша активність бойовиків і російських військ відзначена в районах н.п.Донецьк, Луганськ, Дебальцеве, Попасна. Напружена ситуація зберігається у районі н.п.Мариуполь", - йдеться у повідомленням експерта.