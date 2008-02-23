Москва розраховує, що Київ накаже ”послідовників шухевичів і бандер”

Росія розраховує, що українські власті вдадуться до всіх необхідних заходів щодо покарання винних і припинення ганебної практики вандалізму стосовно могил радянських воїнів-визволителів на Західній Україні. Як йдеться в повідомленні департаменту інформації і преси Міністерства закордонних справ Росії, 23 лютого 2008 року співробітники генерального консульства Росії у Львові, представники ветеранських організацій і громадськості міста, прибулі для участі в церемонії покладання вінків на Пагорбі Слави в Львові з нагоди Дня захисника Вітчизни, виявили наслідки здійсненого напередодні варварського акту. "Не вперше, діючи подібно до своїх ідейних натхненників під покривом ночі, нинішні послідовники шухевичів і бандер воюють з могилами героїв-переможців, що віддали життя за звільнення України", - наголошується в повідомленні. "Ми маємо право розраховувати на шанобливе ставлення до нашої загальної пам`яті", - підкреслили в МЗС Росії.

РБК