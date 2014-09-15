ЗМІ: У Кіровограді вбили військового, якого мали відправити в зону АТО

Про це повідомляє ТСН.ua з посиланням на родичів загиблого.

За словами брата загиблого Владислава Дмитренка, 9 вересня військовослужбовець близько третьої години дня зателефонував своїй мамі і сказав, що "його зараз будуть убивати". Після цього вона почула у телефон, як невідомі почали погрожувати вбити її сина та всю його сім'ю.

"Також було чути шум, як там кричали "хватайте його за шию". Був шум і якийсь хлопок, а потім сказали: "Прибирайте сліди злочину". Після цього зв'язок обірвався", - розповів Владислав.

Раніше Віталій Дмитренко розповідав мамі телефоном, що його хотіли раніше, ніж було заплановано, відправити у зону АТО, хоча бійці ще не пройшли курсу навчань. Родичі написали заяву у міліцію за місцем проживання, а також у військову прокуратуру.

Читайте такожСК Росії затримав сержанта - вбивцю українського офіцера в КримуПрибувши у Кіровоград, брат загиблого Владислав отримав витяг, що кримінальне провадження відкрито, а також довідку про смерть, у якій було написано "падіння з будинку". Первинна експертиза встановила забій головного мозку, перелом кісток основи та склепіння черепа.

Військовий прокурор у Кіровограді Андрій Веліксар підтвердив ТСН.ua, що розслідування триває. Провадження було розпочато за частиною першою статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство), яка передбачає позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Кіровоградська міліція проводить слідчі дії та допит свідків. Підозрюваних та затриманих наразі немає.