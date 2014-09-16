Сьогодні день пам'яті журналіста Георгія Гонгадзе

Про це повідомляє Телекритика.

Повідомляється, що о 18.15 на Хрещатику біля офісу Національної спілки журналістів України та Незалежної медіапрофспілки України зберуться журналісти, аби о 18.30 рушити пішою ходою на Майдан Незалежності і далі - до Адміністрації Президента України.

Довідка УНІАН. Засновник «Української правди» Георгій Гонгадзе був убитий восени 2000 року.

15 березня 2008 року Апеляційний суд Києва визнав винними у вбивстві Гонгадзе трьох колишніх співробітників Департаменту зовнішнього спостереження і кримінальної розвідки МВС України і призначив їм покарання у вигляді позбавлення волі строком від 12 до 13 років. Ще один обвинувачений – Олексій Пукач – перебував у розшуку з 2005 року. 21 липня 2009 р. в селі Молочки Чуднівського району Житомирської області Пукача було затримано.

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29 січня 2013 року Печерський райсуд Києва ухвалив вирок Пукачу, засудивши його до довічного позбавлення волі за вбивство журналіста.Після оголошення вироку Пукач заявив, що вирок йому буде зрозумілий лише тоді, коли поряд із ним сидітимуть екс-президент Леонід Кучма і колишній голова Адміністрації Президента Володимир Литвин. У відповідь на питання судді Анатолія Мельника, чи зрозумілий йому вирок, Пукач заявив: «Він буде зрозумілий лише тоді, коли Кучма і Литвин будуть зі мною».