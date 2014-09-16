Для затримання дезертирів війська РФ на Донбасі створюють військові комендатури - експерт

Про це йдеться в повідомленні керівника Центру військово-політичних досліджень Дмитра Тимчука в соцмережі.Читайте такожБойовики з різних позицій безперервно обстрілюють сили АТО в аеропорту Донецька - Тимчук

"У н.п.Ровеньки і Свердловськ представники комендатур разом з загонами місцевих терористів займаються пошуком і затриманням «дезертирів» з відправкою їх на «передову», а також припиненням спроб мародерства. Відзначені випадки розстрілів за мародерство", - йдеться в повідомленні.