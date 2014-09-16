МЗС РФ присвоїло собі право вирішувати, чи Україна може змінити свій без'ядерний статус

Без'ядерний статус України як держави-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ) перегляду не підлягає, будь-які розмови на цю тему неприйнятні, заявив в інтерв'ю РИА Новини заступник голови МЗС РФ Сергій Рябков.

"Ми виходимо з того, що без'ядерний статус України як неядерної держави-учасниці ДНЯЗ закріплений остаточно і якомусь перегляду не підлягає", - сказав Рябков.

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Після розпаду Радянського Союзу Україні дістався арсенал ядерної зброї, але в 1993 році країна відмовилася від нього, приєднавшись до Будапештського угодою. В обмін Росія, США і Британія пообіцяли гарантії безпеки.

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Раніше глава Міноборони України Валерій Гелетей заявив, що Київ буде змушений повернутися до питання про перегляд без'ядерного статусу, якщо Захід не підтримає зусилля по захисту від російської агресії. Партія "Свобода" минулого літа зареєструвала у Верховній раді законопроект про відновлення Україною статусу ядерної держави.