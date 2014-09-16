У Страсбурзі проходить обговорення Асоціації України і ЄС (онлайн-трансляція)

Європейський парламент буде на прямому зв’язку з Верховною Радою з метою синхронного голосування, передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі.

Читайте такожРосія вимагає, щоб угода з Євросоюзом не заважала Україні вступити до МСДоповідач проекту резолюції щодо ратифікації Яцек Саріуш-Вольсткий наголосив, що він пропонує ратифікувати цю Угоду. За його словами, таким чином європейський вибір України буде інституційований.

„За останні місяці українські громадяни довели свою відданість європейським цінностям. Ця ратифікація є наріжним каменем у відносинах ЄС та України”, - переконаний він.

Саріуш-Вольский повідомив, що засідання двох парламентів – європейського та українського – синхронно транслюватимуться на великих екранах, і депутати побачать один одного. „Це - сильне символічне послання щодо спільних європейських цінностей. Але Угода про асоціацію - не остання мета. Україна має європейське майбутнє, яке має бути захищено від російського тиску”, - наголосив депутат.

Крім того, Саріуш-Вольский запевнив, що текст Угоди про асоціацію буде захищено від будь-яких змін. „Україно, ласкаво просимо до цих нових відносин”, - завершив свій виступ депутат Європарламенту.